Ιταλία: Κατέρρευσε από την κακοκαιρία η διάσημη «Αψίδα των Εραστών» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Ούτε η περίφημη Αψίδα των Εραστών, ο βραχώδης σχηματισμός στο Sant’Andrea στο Melendugno της Απουλίας, δεν γλίτωσε από την κακοκαιρία και κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου μετά από ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Ιταλία.

Η βραχώδης αψίδα αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο φόντο προτάσεων γάμου, σέλφι και φωτογραφιών και αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ιταλίας. Η κατάρρευσή της ανήμερα μάλιστα του Αγίου Βαλεντίνου, προκάλεσε μια παραπάνω απογοήτευση στους ερωτευμένους.

Η Αψίδα του Sant’Andrea δεν υπάρχει πια και στη θέση της βρίσκεται μόνο ένας σωρός από θρυμματισμένους βράχους.

«Είναι ένα χτύπημα στην καρδιά. Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της ακτογραμμής μας –και ολόκληρης της Ιταλίας– εξαφανίστηκε», δήλωσε ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Μαουρίτσιο Τσιστερνίνο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η θαλασσοταραχή και οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή, οδηγώντας στην τελική κατάρρευση το Σάββατο. Πρόκειται για τη σοβαρότερη ζημιά που έχει προκαλέσει η παράκτια διάβρωση στο τοπίο του Σαλέντο.

«Η φύση έχει ανατραπεί. Ό,τι υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε πόρους για μια συνολική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Τσιστερνίνο. «Είναι σαν κηδεία», σχολίασε ο αρμόδιος για τον τουρισμό, Φραντσέσκο Στέλλα.

Τα μεσογειακά κυκλωνικά συστήματα, γνωστά ως medicanes, όπως ο Κυκλώνας Χάρι που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε λιμάνια, κατοικίες και οδικά δίκτυα, αναδιαμορφώνοντας τις ακτογραμμές. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας ενισχύει αυτά τα φαινόμενα.

«Με τη Μεσόγειο να καταγράφει ένα από τα θερμότερα έτη της το 2025, οι θερμότερες θάλασσες τροφοδοτούν ακραία καιρικά γεγονότα», εξήγησε ο καθηγητής οικολογίας και κλιματικής κρίσης του Πανεπιστημίου της Κατάνια, Κρίστιαν Μούλντερ.

Οι καταστροφικοί άνεμοι που ξεπερνούν τα 97 χλμ./ώρα και τα κύματα που φτάνουν τα 15 μέτρα έχουν αφήσει πίσω τους μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής στη νότια Ιταλία.