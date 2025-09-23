Ιταλία: Πλημμυρίζουν ολόκληρα νησιά από το ασταμάτητο κύμα κακοκαιρίας – Αγνοείται για δεύτερη μέρα τουρίστρια

Συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία το οποίο χθες, Δευτέρα (22/9/2025), προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Σήμερα το πρωί, Τρίτη (23/9/2025), μία σφοδρή καταιγίδα έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική με την κακοκαιρία να εξαντλεί τις δυνάμεις των διασωστών.

Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας των ασταμάτητων καταιγίδων πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Flooding in Ischia, a volcanic island in Italy’s Bay of Naples this morning



Mattia Giordanopic.twitter.com/vyeP9j9lkt
September 23, 2025

Massive flooding due to the overflowing Taro River in Meda, Lombardy region, Italy (22.09.2025) pic.twitter.com/7CnbqhcdS7 — Disaster News (@Top_Disaster) September 22, 2025

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού μίας ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.