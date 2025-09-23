Κόσμος

Ιταλία: Πλημμυρίζουν ολόκληρα νησιά από το ασταμάτητο κύμα κακοκαιρίας – Αγνοείται για δεύτερη μέρα τουρίστρια

Οι πυροσβέστες και οι δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού της ξένης τουρίστριας που παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι
Βουλιάζουν αυτοκίνητα από τις πλημμύρες στην Ιταλία / φωτό X

Συνεχίζεται το έντονο κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία το οποίο χθες, Δευτέρα (22/9/2025), προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Σήμερα το πρωί, Τρίτη (23/9/2025), μία σφοδρή καταιγίδα έπληξε το νησί Ίσκια, σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν ενώ δεκάδες ήταν οι κλήσεις των πολιτών στην Πυροσβεστική με την κακοκαιρία να εξαντλεί τις δυνάμεις των διασωστών. 

Στην Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα την Γένοβα, εξαιτίας των ασταμάτητων καταιγίδων πλημμύρισαν οι περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι.

Στην Τοσκάνη της κεντρικής Ιταλίας η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο και η κυκλοφορία σε περιφερειακούς δρόμους έχει διακοπεί.

Έξω από το Τορίνο, τέλος, πυροσβέστες και δύτες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού μίας ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από το μένος των υδάτων στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο.

