Κόσμος

Ιταλία: «Στον πάγο» η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία – Ο στόχος της κυβέρνησης Μελόνι

Το «πράσινο φως» στην παροχή αμυντικών συστημάτων στο Κίεβο θα αποτελούσε στην φάση αυτή και νέο μήνυμα στήριξης στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Η Τζόρτζια Μελόνι
Η Τζόρτζια Μελόνι / REUTERS / Remo Casilli / File Photo

Την ίδια στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες του NATO δεσμεύονται για νέα «πακέτα» στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία του πολέμου, η Ιταλία φαίνεται ότι βάζει «φρένο» και περιμένει τις διπλωματικές εξελίξεις προτού πάρει σχετική απόφαση.

Ειδικότερα, η Ιταλία ανέβαλε την έγκριση ενός νομοθετικού διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η στρατιωτική βοήθεια με εξοπλισμούς και πυρομαχικά προς την Ουκρανία, με στρατιωτικό υλικό για όλο το 2026.

Αρχικά, η έγκριση του σχετικού μέτρου είχε οριστεί για σήμερα (04.12.2025), αλλά τελικά ανακοινώθηκε ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα θέματα που σε λίγο πρόκειται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το «πράσινο φως» στην παροχή αμυντικών συστημάτων στο Κίεβο θα αποτελούσε, στην φάση αυτή, και νέο μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως όμως τονίζουν πολλοί σχολιαστές, προς το παρόν όλα δείχνουν ότι υπερίσχυσε η γραμμή του υπουργού Μεταφορών και Γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος θεωρεί ότι, πριν εγκριθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, η κυβέρνηση Μελόνι θα πρέπει να εξακριβώσει την πορεία των συνομιλιών της Μόσχας με την Ουάσιγκτον για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το «ελεύθερο» της ιταλικής κυβέρνησης για την συνέχιση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία θα πρέπει πάντως να δοθεί πριν από το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ιταλία δεν δημοσιοποιούνται ποτέ οι αναλυτικές αποφάσεις για τα πολεμοφόδια και τα οπλικά συστήματα που παρέχονται στον ουκρανικό στρατό.

Το περιεχόμενο της στρατιωτικής βοήθειας αποκαλύπτεται από τον υπουργό Άμυνας μόνο στην επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου που ελέγχει την λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
136
101
89
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Der Spiegel: «Οι ΗΠΑ μπορεί να σε προδώσουν», είπε ο Μακρόν στον Ζελένσκι – Βαθύ ρήγμα εμπιστοσύνης Ευρώπης με Ουάσιγκτον για την Ουκρανία
Απομαγνητοφώνηση αποκαλύπτει τη βαθιά δυσπιστία που επικρατεί σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες απέναντι στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Εκκλησία στο Σικάγο έφτιαξε φάτνη που παρουσιάζει την Παναγία με μάσκα κατά των χημικών και τον Ιησού με δεμένα χέρια
Πάστορες θέλουν με τη δημιουργία αυτής της φάτνης να κάνουν γνωστή και να εναντιωθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ
φάτνη
Ο Πούτιν «ηθικά υπεύθυνος» για την διαρροή του Νόβιτσοκ που δηλητηρίασε τον Σκριπάλ και την κόρη του το 2018 και σκότωσε 44χρονη
Έρευνα αποκαλύπτει ότι η απόπειρα δολοφονίας του Σκριπάλ στο Σάλισμπερι τον Μάρτιο του 2018 πρέπει να είχε εγκριθεί προσωπικά από τον Πούτιν
Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo