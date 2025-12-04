Ιταλία: «Στον πάγο» η συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία – Ο στόχος της κυβέρνησης Μελόνι

Την ίδια στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες του NATO δεσμεύονται για νέα «πακέτα» στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία του πολέμου, η Ιταλία φαίνεται ότι βάζει «φρένο» και περιμένει τις διπλωματικές εξελίξεις προτού πάρει σχετική απόφαση.

Ειδικότερα, η Ιταλία ανέβαλε την έγκριση ενός νομοθετικού διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η στρατιωτική βοήθεια με εξοπλισμούς και πυρομαχικά προς την Ουκρανία, με στρατιωτικό υλικό για όλο το 2026.

Αρχικά, η έγκριση του σχετικού μέτρου είχε οριστεί για σήμερα (04.12.2025), αλλά τελικά ανακοινώθηκε ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα θέματα που σε λίγο πρόκειται να συζητήσει το υπουργικό συμβούλιο στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το «πράσινο φως» στην παροχή αμυντικών συστημάτων στο Κίεβο θα αποτελούσε, στην φάση αυτή, και νέο μήνυμα στήριξης προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως όμως τονίζουν πολλοί σχολιαστές, προς το παρόν όλα δείχνουν ότι υπερίσχυσε η γραμμή του υπουργού Μεταφορών και Γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος θεωρεί ότι, πριν εγκριθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, η κυβέρνηση Μελόνι θα πρέπει να εξακριβώσει την πορεία των συνομιλιών της Μόσχας με την Ουάσιγκτον για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το «ελεύθερο» της ιταλικής κυβέρνησης για την συνέχιση της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία θα πρέπει πάντως να δοθεί πριν από το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ιταλία δεν δημοσιοποιούνται ποτέ οι αναλυτικές αποφάσεις για τα πολεμοφόδια και τα οπλικά συστήματα που παρέχονται στον ουκρανικό στρατό.

Το περιεχόμενο της στρατιωτικής βοήθειας αποκαλύπτεται από τον υπουργό Άμυνας μόνο στην επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου που ελέγχει την λειτουργία των υπηρεσιών ασφάλειας της χώρας.