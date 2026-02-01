Κόσμος

Ιταλία: Συνελήφθη 22χρονος για την επίθεση με σφυρί σε αστυνομικό στο Τορίνο

Ο αστυνομικός παραμένει στο νοσοκομείο και θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες
Ιταλία
Διαδηλωτής χτυπάει αστυνομικό στο Τορίνο / X

Οι αρχές στην Ιταλία ανακοίνωσαν πως συνελήφθη ένας νέος 22 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους διαδηλωτές οι οποίοι το βράδυ του Σαββάτου (31/01/2026), επιτέθηκαν σε αστυνομικό, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Τορίνο.
 
Όπως φαίνεται σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε σε διαδίκτυο και τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια, ο αστυνομικός στο Τορίνο δέχθηκε επίθεση με σφυρί και κλωτσιές, ενώ βρισκόταν στο έδαφος και είχε χάσει το κράνος του.
 
Ο αστυνομικός, 29 ετών, ονομάζεται Αλεσάντρο Καλίστα και -όπως διαβεβαίωσαν οι γιατροί- αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Παραμένει ακόμη στο νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο για να λάβει και την αναγκαία υποστήριξη από ψυχολόγους.

