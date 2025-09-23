Κόσμος

Και το Βέλγιο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», λέει ο Μπαρτ ντε Βίβερ

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους έρχεται λίγες ώρες μετά από την αναγνώριση και της Γαλλίας - Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν πως αυτές οι πρωτοβουλίες ανταμείβουν την Χαμάς
Μπαρτ ντε Βίβερ
Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βίβερ / Φωτογραφία αρχείου Reuters / Annegret Hilse

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βίβερ, ανακοινώνοντας την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Το Βέλγιο έγινε και επίσημα η μία από τις σχεδόν 150 χώρες του ΟΗΕ που αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος. Από του βήμα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Βέλγος πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα πως η χώρα του υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο.

«Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπαρτ ντε Βίβερ στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η ανακοίνωση του Βελγίου έρχεται λίγο μετά από την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και από τη Γαλλία. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως είναι ώρα ο πόλεμος στη Γάζα να τερματίσει.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών – που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή. Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου.

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνουν πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους λειτουργεί ως ανταμοιβή για τη Χαμάς. Και οι 2 καταδικάζουν τις πρωτοβουλίες των χωρών – μελών του ΟΗΕ.

Κόσμος
