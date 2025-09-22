Ντόναλντ Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αντίθετος αναφορικά με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους καθώς θεωρεί πως είναι ανταμοιβή στη Χαμάς.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε πλήρη σύμπνοια με αυτές του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε την Κυριακή πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά «προσφέρει τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Συγκεκριμένα τόνισε πως «έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία.

Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη. Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνωρίσαν το Παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ να δηλώνει ότι «σήμερα, με σκοπό να αναζωπυρωθεί η ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, καθώς και η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών, η Βρετανία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος».

Στο βίντεο έξι λεπτών, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μήνυμα προς Ισραηλινούς και Παλαιστινίους πως «υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον».

«Αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς, γιατί σημαίνει ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον – καμία θέση στην κυβέρνηση, καμία θέση στην ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ «να άρει τους απαράδεκτους περιορισμούς στα σύνορα, να τερματίσει αυτές τις σκληρές τακτικές και να επιτρέψει την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Με τις ενέργειες της Χαμάς, την κλιμάκωση από την ισραηλινή πλευρά και την επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, η ελπίδα για λύση δύο κρατών εξασθενεί. Δεν μπορούμε, όμως, να αφήσουμε αυτό το φως να σβήσει», τόνισε ο Στάρμερ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Γι’ αυτό χτίζουμε συναίνεση με ηγέτες της περιοχής και πέρα από αυτήν, γύρω από το πλαίσιο ειρήνης που προτείνουμε».