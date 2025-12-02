Κόσμος

Καιρός – ΗΠΑ: Συναγερμός για σφοδρές χιονοπτώσεις με συστάσεις σε 50 εκατομμύρια Αμερικανούς «μείνετε σπίτι»

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνιστούν οι μετεωρολόγοι
Χιόνι καλύπτει το άγαλμα του πρώην παίκτη των Chicago Blackhawks, Bobby Hull, στο Σικάγο
Χιόνι καλύπτει το άγαλμα του πρώην παίκτη των Chicago Blackhawks, Bobby Hull, στο Σικάγο / Φωτογραφία Matt Marton-Imagn

Ισχυρές χιονοπτώσεις αναμένονται στα μεσοδυτικά και τα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, επηρεάζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες για περίπου 50 εκατομμύρια Αμερικανούς. Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το σφοδρή βαρυχειμωνιά στη χώρα.

Ένα καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα των μεσοδυτικών ΗΠΑ, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά της χώρας την Τρίτη (02.12.2025), με περισσότερους από 50 εκατομμύρια Αμερικανούς να τίθενται σε επιφυλακή από τις αρχές για μια χειμερινή καταιγίδα.

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τα τουλάχιστον 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία.

Ορισμένες περιοχές καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Λήψεις από drone δείχνουν τη χιονόπτωση στο Crystal Lake του Ιλινόις
Λήψεις από drone δείχνουν τη χιονόπτωση στο Crystal Lake του Ιλινόις / Instagram / radiojoecicero / via REUTERS

«Εάν δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε στους δρόμους σήμερα, μείνετε σπίτι», συνέστησε ο Κουκ.

Λήψεις από drone δείχνουν τη χιονόπτωση στο Crystal Lake του Ιλινόις
Instagram / radiojoecicero / via REUTERS

«Στις περιοχές με σφοδρές χιονοπτώσεις, είναι καλύτερα να μην ταξιδεύετε. Εάν, όμως, πρέπει να βγείτε έξω, δώστε στον εαυτό σας πολύ περισσότερο χρόνο».

Λήψεις από drone δείχνουν τη χιονόπτωση στο Crystal Lake του Ιλινόις
Instagram / radiojoecicero / via REUTERS

Ήπιες ή πιο μέτριες σε μέγεθος χιονοπτώσεις σημειώνονται ήδη από τη δυτική Πενσιλβάνια έως την κεντρική Νέα Αγγλία σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ίδιο.

Λήψεις από drone δείχνουν τη χιονόπτωση στο Crystal Lake του Ιλινόις
Instagram / radiojoecicero / via REUTERS

Εκατοντάδες σχολικές περιφέρειες από το Σινσινάτι και τη δυτική Πενσιλβάνια έως το Νιου Χαμσάιρ και το Μέιν ανακοίνωσαν το κλείσιμο σχολείων ή την καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων.

Instagram / radiojoecicero / via REUTERS
Instagram / radiojoecicero / via REUTERS

Βροχή και χιονόνερο αναμένονται επίσης στην Ουάσιγκτον, στην πόλη της Νέας Υόρκης και τη Φιλαδέλφεια.

 

Ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου.

