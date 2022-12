Στους 46 ανέβηκαν οι νεκροί από την κακοκαιρία που παρέλυσε τις ΗΠΑ, με τις εικόνες να θυμίζουν «αποκάλυψη».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν φόβοι για ακόμα περισσότερους νεκρούς, οσο αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η κακοκαιρία στις ΗΠΑ.

Οι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε 12 πολιτείες: Κολοράντο, Ιλινόι, Κάνσας, Κεντάκι, Μίτσιγκαν, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νέα Υόρκη, Οχάιο, Οκλαχόμα, Τενεσί, Γουισκόνσιν.

Οι περισσότεροι είναι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η πρωτοφανής κακοκαιρία με τους παγωμένους ανέμους σάρωνε εδώ και ημέρες τις ΗΠΑ. Μπορεί το ισχυρότερο κύμα της να έχει περάσει, ωστόσο οι αρχές εξακολουθούν να εκδίδουν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Η Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε πως από την κακοκαιρία έχει επηρεαστεί τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, με τις θερμοκρασίες να είναι «πολικές».

«Δεν ήταν τα Χριστούγεννα που θέλαμε», είπε ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ίρι, ο οποίος εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί στην κομητεία του.

Βίντεο έχουν αναρτηθεί και δείχνουν αυτοκίνητα να γλυστράνε στον πάγο, μη μπορώντας να σταματήσουν.

Parked cars slide down icy hill during snowstorm in Seattle‼️😳 pic.twitter.com/fiyhCwAVZv