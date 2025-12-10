Καλιφόρνια: Άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του βρέθηκε ο υποψήφιος για Grammy τενόρος Τζούμπιλαντ Σάικς – Συνελήφθη ο γιος του

Άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια εντοπίστηκε ο υποψήφιος για Grammy τενόρος Τζούμπιλαντ Σάικς, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 31χρονου γιου του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι Αρχές ανταποκρίθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) σε κλήση για «επίθεση σε εξέλιξη» στο σπίτι του στην Καλιφόρνια του τενόρου Σάικς, έπειτα από τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο. Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 71χρονο με κρίσιμα τραύματα συμβατά με επίθεση με μαχαίρι. Ο γνωστός τενόρος κατέληξε επί τόπου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο γιος του, Μάικα Σάικς, βρισκόταν στο σπίτι και συνελήφθη για τον φόνο. Ο 31χρονος κρατείται στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Τμήμα Αστυνομίας της Σάντα Μόνικα θα παραδώσει την υπόθεση στους εισαγγελείς, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν διώξεις.

Το κίνητρο της άγριας δολοφονίας δεν είναι ακόμα γνωστό, σύμφωνα με την New York Post.

Ο Τζούμπιλαντ Σάικς έκανε διεθνή καριέρα ως βαρύτονος και ξεχώριζε για την εντυπωσιακή ευελιξία της φωνής του και την ικανότητά του να κινείται με την ίδια άνεση στην όπερα, το gospel και την τζαζ. Εμφανίστηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες σκηνές των ΗΠΑ, όπως το Carnegie Hall, το Kennedy Center, το Hollywood Bowl και την Metropolitan Opera, ερμηνεύοντας κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Το 2009 ήταν υποψήφιος για Grammy για τον ρόλο του Celebrant στο «Mass» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες και μαέστρου