Καλιφόρνια: Αποζημίωση μαμούθ 50 εκατ. δολαρίων από τα Starbucks σε πελάτη που κάηκε με καυτό τσάι στα γεννητικά όργανα

Μεγάλη αποζημίωση 50 εκατ. δολαρίων κέρδισε ένας οδηγός που κάηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με καυτό τσάι που μόλις είχε αγοράσει από τα Starbucks, καθώς οι υπάλληλοι του καταστήματος δεν είχαν κλείσει καλά το καπάκι.

Δικαστήριο της Καλιφόρνια επιδίκασε αποζημίωση μαμούθ προς τον οδηγό από τα Starbucks, που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα γεννητικά όργανα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης.

NEW: L.A. man wins $50 MILLION after suffering severe burns from spilled Starbucks tea



Delivery driver Michael Garcia suffered severe burns after a venti-sized Starbucks tea spilled on his lap on Feb. 8, 2020



His attorneys said the injuries were permanent and life-changing



The…