Κάλλας: Προτείνει η ΕΕ να άρει τις κυρώσεις κατά της μεταβατικής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας ανακοίνωσε σήμερα (23.02.2026) ότι η ΕΕ θα προτείνει την άρση των κυρώσεων κυρώσεις σε βάρος της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγες.

Η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ενέκρινε ένα νόμο περιορισμένης αμνηστίας για ορισμένους από τους κρατουμένους στις φυλακές, την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει την θετική αντίδραση της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα προτείνω να άρουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Ντέλσι Ροδρίγκες. Εάν θα έχουμε ομοφωνία, θα το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμη», είπε στους δημοσιογράφους η Κάλλας.

Την Παρασκευή (20.02.2026), ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση.