«Καμπανάκι» Ιράν σε Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Μπαχρέιν – Οι υποδομές που κηρύχθηκαν «στρατιωτικές ζώνες»

«Καμπανάκι του κινδύνου» χτυπά το Ιράν σε κατοίκους και πολίτες που κινούνται σε γέφυρες και οδικά δίκτυα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, υπό τον φόβο πιθανής επιδρομής των ΗΠΑ, στον απόηχο της διορίας του Ντόναλντ Τραμπ που λήγει απόψε (07.04.2026).

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τονίζουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν, θα κηρυχθούν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) και μέχρι νεωτέρας. Το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι το Ιράν θα προσθέσει στη λίστα των στόχων της τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, καθώς και στόχους στη σαουδαραβική πόλη Γιανμπού και τον αγωγό της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, ως προληπτικό μέτρο.

«Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφαλείας και στη διατήρηση της σταθερότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη «υπό το φως των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή».

Η εξέλιξη έρχεται μετά το τελεσίγραφο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να προχωρήσει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ Hormuz έως τις 20:00 ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (03:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, θα βυθιστεί στο σκοτάδι».