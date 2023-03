Ένα ανοιχτό φορτηγό έπεσε πάνω σε πολίτες στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη εννέα να τραυματιστούν.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα το αιματηρό περιστατικό έγινε στην πόλη Αμκουί του Καναδά. Ο 38χρονος οδηγός του φορτηγού αρχικά διέφυγε, αλλά κατόπιν παραδόθηκε στις αρχές, ενώ διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας, δήλωσε η Ελέν Σεν-Πιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Κεμπέκ (Sûreté du Québec, SQ).

Οι νεκροί είναι άνδρες ηλικίας περίπου 70 και 60 ετών, ενώ οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την Σεν-Πιερ.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν ο οδηγός χτύπησε τους πεζούς από πρόθεση. Επιτόπου σπεύδουν ψυχολόγοι για να υποστηρίξουν ανθρώπους που υπέστησαν σοκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

#BREAKING: Two men aged 70 and 60 confirmed dead following vehicle-ramming incident in Amqui, Canada; at least six patients currently being airlifted to Quebec pic.twitter.com/ZrcAuveN9j