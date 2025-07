Κανονικά η εναέρια κυκλοφορία στη Βρετανία μετά τα τεχνικά προβλήματα – Καθυστερήσεις στις πτήσεις

Αποκαταστάθηκε η κρίσιμη τεχνική βλάβη που παρέλυσε την εναέρια κυκλοφορία στη Βρετανία, το απόγευμα της Τετάρτης (30.07.2025). Ωστόσο, η ομαλή ροή δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί – οι επιβάτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση για πιθανές καθυστερήσεις ή αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεών τους.

Από τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, τοπική ώρα, (7 μ.μ. Ελλάδας) τα αεροδρόμια της Βρετανίας, Heathrow, Gatwick, Edinburgh και Stansted εξέδωσαν ενημερώσεις ότι οι πτήσεις αρχίζουν ξανά στη Βρετανία, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παραμείνουν σε επαφή με τις εταιρείες τους για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με την εναέρια κυκλοφορία.

Η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS) επιβεβαίωσε πως τα συστήματα λειτουργούν κανονικά και όλες οι αναχωρήσεις των πτήσεων έχουν επανεκκινήσει σταδιακά. Οι διαδικασίες συνεχίζονται με καθαρισμό του backlog (διαδικασία τακτοποίησης και βελτίωσης του καταλόγου εργασιών, ώστε να παραμένει εύχρηστος) με ασφάλεια και συντονισμό με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες.

The UK’s air traffic authority has now said the system in question has been restored.



However, Heathrow Airport has said that flights are not departing due to an air traffic control issue.



