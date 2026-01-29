Καντίροφ: «Να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία – Διαφωνώ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις»

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συμπληρώνει σύντομα τέσσερα χρόνια, η Ρωσία κλιμακώνει σε έναν βαθμό τις επιδρομές σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές αλλά παράλληλα κρατά «ανοικτό» δίαυλο διαπραγματεύσεων κάτι που έχει προβληματίσει τον Ραμζάν Καντίροφ.

Ο Ραμζάν Καντίφορ, που έχει συνεισφέρει στρατιωτικό προσωπικό και εξοπλισμό στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται ότι επιθυμεί την συνέχεια των πολεμικών επιχειρήσεων, που σε λίγες εβδομάδες θα συμπληρώσουν τέσσερα χρόνια από την έναρξή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηγέτης της Τσετσενίας εξέφρασε σήμερα (29.01.2026) την αντίθεσή του στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο ίδιος βλέπει ότι η Δύση εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες – σε συνεργασία με τις ΗΠΑ – για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του… Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες», είπε ο Καντίροφ στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο, όπου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καντίροφ, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πεζικάριο του Πούτιν», είναι προβεβλημένος πολεμοκάπηλος.

Το σχόλιό του αντανακλά το τρέχον ρεύμα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μετρά τέσσερα χρόνια, και ότι θα πρέπει να συνεχίσει ακόμη και αν ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του.

Ωστόσο, η απόφαση για το αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος εναπόκειται σαφώς στον Πούτιν.

Το Κρεμλίνο λέει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, αλλά προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα το πράξει με στρατιωτικά μέσα.