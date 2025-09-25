«Καρφί» Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει στημένες εκλογές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν… παρέλειψε τα αφήσει το «καρφί» του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο/

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ουκ ολίγες φορές στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ωστόσο άφησε την μπηχτή του περί στημένων εκλογών.

Συγκεκριμένα μιλώντας για την φιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως επικοινωνούσαν ακόμη και όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν λόγω «στημένων εκλογών».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Βασικά, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, αλλά έχουμε να βρεθούμε για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν “εξορία” άδικα λόγω στημένων εκλογών.

Trump: Turkish leader knows about rigged elections. pic.twitter.com/1SHNS3e6vJ — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2025

Ξέρει πιο καλά από τον καθένα τι σημαίνει ”στημένες εκλογές”, αλλά όσο ήμουν στην “εξορία” παραμείναμε φίλοι».