Κάρολος κατά Άντριου: «Ο νόμος πάνω από το αίμα» – Η μεγαλύτερη δοκιμασία των Γουίνδσορ μετά τη Νταϊάνα

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στην είδηση της ιστορικής σύλληψης του αδερφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, ήταν άμεση και απολύτως σαφής. Σε μια λιτή αλλά αυστηρή ανακοίνωση, διαβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν «την πλήρη και αμέριστη στήριξη και συνεργασία» του Στέμματος και πως «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Η ανακοίνωση, μόλις λίγο πάνω από 100 λέξεις και διατυπωμένη στο προσωπικό ύφος του βασιλιά Καρόλου, δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνειών. «Η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», κατέληγε. Το μήνυμα πίσω από τις λέξεις ήταν σαφές: η υποχρέωση προς το Στέμμα και τη χώρα προηγείται οποιασδήποτε προσωπικής ή αδελφικής σχέσης.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στήριξαν πλήρως τη γραμμή που χαράχθηκε, με τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να εμφανίζονται ενωμένα στη στρατηγική αποστασιοποίησης.

H υπόθεση του Άντριου προκαλεί νέο κύμα πίεσης για τη βρετανική μοναρχία καθώς ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραμένει υπό έρευνα για υπόθεση «κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα» που συνδέεται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Άντριου ανακρίθηκε επί ώρες από την αστυνομία του Thames Valley και αποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικό τμήμα στο Aylsham, με τις Αρχές να διευκρινίζουν αργότερα ότι ο Άντριου «αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση». Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει επίσης ότι η σύλληψη δεν συνιστά ένδειξη ενοχής, αλλά σημαίνει ότι οι Αρχές θεωρούν πως υπάρχουν εύλογες υποψίες για τέλεση αδικήματος που ερευνάται.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι, όταν είχε ρόλο εμπορικού απεσταλμένου της βρετανικής κυβέρνησης, φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Επστάιν. Η αστυνομία είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι εξετάζει την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερες νομικές πολυπλοκότητες» λόγω της φύσης του αδικήματος.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αντίδραση του Παλατιού. Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη «με βαθιά ανησυχία» και ξεκαθάρισε πως «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι πρόκειται για «πολύ θλιβερή» εξέλιξη για τη βασιλική οικογένεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπή» και είπε ότι λυπάται για όσα συμβαίνουν στον αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Το Reuters υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα αστυνομική έρευνα δεν αφορά τις παλαιότερες καταγγελίες σεξουαλικής φύσης, για τις οποίες ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τα έγγραφα και οι αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες του έχουν επαναφέρει το θέμα στο επίκεντρο της βρετανικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Η υπόθεση θεωρείται πρωτοφανής για σύγχρονο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με το Reuters να σημειώνει ότι ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών θα τον έφερνε σε μια εξαιρετικά μικρή κατηγορία ανώτερων βασιλικών προσώπων που έχουν αντιμετωπίσει ποινικές διαδικασίες.

Η διαφορετική στάση από εκείνη της Ελισάβετ

Η στάση του Καρόλου έρχεται σε αντίθεση με εκείνη της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Άντριου ήταν ο αγαπημένος της γιος και πολλοί επικριτές είχαν υποστηρίξει ότι η εκλιπούσα μονάρχης δεν αντέδρασε εγκαίρως ή με την απαραίτητη αυστηρότητα στις συνέπειες της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν.

Ερωτήματα είχαν επίσης τεθεί για το γιατί επετράπη στον Άντριου να χρησιμοποιήσει τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για τη μοιραία συνέντευξή του στο BBC το 2019, στην οποία επιχείρησε να απορρίψει τις κατηγορίες εις βάρος του. Άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί η βασίλισσα φέρεται να του παρείχε εκατομμύρια λίρες για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής σεξουαλικής επίθεσης που κατέθεσε το 2021 η Βιρτζίνια Τζουφρέ. Παρά την καταβολή του ποσού, ο Άντριου αρνιόταν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και υποστήριζε ότι δεν θυμόταν καν να έχει συναντήσει την Τζιούφρι, παρά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους.

Αντιθέτως, ο Κάρολος, από τότε που ανήλθε στον θρόνο το 2022, εμφανίστηκε πιο αποφασιστικός. Πριν ακόμη του αφαιρεθούν οι στρατιωτικοί τίτλοι και η χρήση της προσφώνησης «πρίγκιπας» σε επίσημο πλαίσιο, φερόταν να εξετάζει τρόπους απομάκρυνσής του από την κατοικία του στο Γουίνδσορ. Τον Οκτώβριο, ο Άντριου απομακρύνθηκε και από βασιλικό κτήμα, σηματοδοτώντας μια σαφή ρήξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρόσφατη ανακοίνωση της Πέμπτης ο βασιλιάς απέφυγε ακόμη και να τον αποκαλέσει «αδελφό» του. Σύμφωνα με πηγή του CNN, ούτε ο Κάρολος ούτε το Παλάτι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη. Η σύλληψη με την υποψία παραπτώματος σε δημόσιο αξίωμα δεν συνιστά ένδειξη ενοχής, ωστόσο αποτελεί ακόμη έναν δραματικό σταθμό στη μακρά πτώση του Άντριου από τη δημόσια ζωή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερος, παραμένοντας ωστόσο υπό έρευνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις νέες εξελίξεις που ήρθαν στο φως μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Επστάιν. Επανειλημμένα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Τα γεγονότα της Πέμπτης (19.02.2026) – με αυτοκινητοπομπή αστυνομικών οχημάτων χωρίς διακριτικά να φθάνει νωρίς το πρωί στο προσωρινό κατάλυμά του στο Σάντριγχαμ, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του – άφησαν τη βρετανική βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Σε έναν βαθμό, η εξέλιξη προκάλεσε σοκ, αλλά δεν αιφνιδίασε πλήρως, δεδομένου του βάρους των καταγγελιών που εδώ και χρόνια ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από την οικογένεια.

Το Μπάκιγχαμ είχε ξεκαθαρίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο βασιλιάς θα στηρίξει τις έρευνες των αρχών, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πρόσβαση σε εσωτερικές επικοινωνίες.

Οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα στενές, ιδίως λόγω της διαφοράς ηλικίας των έντεκα ετών. Ο Κάρολος φέρεται να διατηρούσε πάντοτε ισχυρότερο δεσμό με την αδελφή του, την πριγκίπισσα Άννα. Πιο κοντά ήρθαν τη δεκαετία του 1980, όταν ο Κάρολος είχε παντρευτεί τη Νταϊάνα και ο Άντριου τη Σάρα Φέργκιουσον, με τις δύο γυναίκες να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Η βασιλική ιστορικός Κέιτ Γουίλιαμς δήλωσε στο CNN ότι «η οικογένεια έχει πλέον ένα τεράστιο πρόβλημα στα χέρια της, και αυτό είναι η πλήρης αποστασιοποίηση από τον Άντριου». Εκτιμά ότι τα ερωτήματα θα ενταθούν: «Το ερώτημα που θα τίθεται όλο και πιο συχνά είναι: τι γνώριζε ο Κάρολος; Και στη συνέχεια, τι γνώριζε ο Γουίλιαμ; Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει η βασιλική οικογένεια από τον θάνατο της Νταϊάνα».

Ο βασιλικός σχολιαστής Σάντρο Μονέτι προειδοποιεί ότι «η υπόθεση Άντριου έχει ήδη αρχίσει – και θα συνεχίσει – να καθορίζει ολόκληρη τη βασιλεία του Καρόλου». Παρά τις αφαιρέσεις τίτλων και προνομίων, υπενθυμίζει ότι ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για αλλαγές.

«Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το μέλλον της μοναρχίας», σημειώνει, συνοψίζοντας το κλίμα ανησυχίας που βαραίνει σήμερα το Παλάτι – σε μια στιγμή που ο Κάρολος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει τον θεσμό, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει οριστική ρήξη με το ίδιο του το αίμα.