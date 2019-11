Κατακλυσμός και πλημμύρες στη Βρετανία! Εκκενώνονται σπίτια – ένας νεκρός!

Οι αρχές στη Βρετανία έχουν εκδώσει σήμερα περισσότερες από 100 προειδοποιήσεις για πλημμύρες και παράλληλα συστάσεις στους κατοίκους των περιοχών αυτών να εκκενώσουν τα σπίτια τους καθώς υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Το χθεσινό βράδυ ήταν δύσκολο για τη Βρετανία καθώς δεκάδες άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε ένα εμπορικό κέντρο στη πόλη Σέφιλντ στη διάρκεια της νύχτας και άλλοι 100 περίπου διασώθηκαν από ένα άλλο εμπορικό κέντρο σε κοντινή απόσταση από πυροσβέστες με φουσκωτές λέμβους.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά σπίτια που βρίσκονται σε πέντε περιοχές γύρω από τον ποταμό Ντον κοντά στην πόλη Ντόνκαστερ, με τις αρχές να δηλώνουν πως η βροχή προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες με τη στάθμη του ποταμού να φτάνει σε ύψος ρεκόρ.

«Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών αυτών να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ. «Συνιστούμε στον κόσμο να αναζητήσει καταφύγιο σε οικογένεια και φίλους. Έχουν δημιουργηθεί προσωρινά κέντρα φιλοξενίας».

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν επίσης πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις με ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρίες να εκδίδουν σύσταση προς τους επιβάτες «Μην ταξιδεύετε» σε περιοχές γύρω από το Σέφιλντ και άλλες περιοχές, ενώ πολλοί δρόμοι έκλεισαν.

«Φρικτό να βλέπουμε αυτές τις φοβερές πλημμύρες σε όλον τον Βορρά της Αγγλίας», έγραψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Twitter. «Ένα ευχαριστώ στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης και στους εθελοντές που βοηθούν τις οικογένειες αυτές τις δύσκολες ώρες».

Awful to see the terrible flooding across the North of England. Thank you to the emergency staff & volunteers helping families through this difficult time. Pls follow @metoffice for updates in your area or call the flood hotline: 0345 988 1188.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 Νοεμβρίου 2019