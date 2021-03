Συγκρατημένη ήταν η αντίδραση της Μόσχας στην απέλαση δύο υψηλόβαθμων διπλωματών της από την Ρώμη, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπείας, στην οποία εμπλέκεται και αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας.

Σε ανακοίνωση του Ρωσικού υπουργείου εξωτερικών αναφέρεται πως η Μόσχα μελετάει τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση από τις ιταλικές αρχές για την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών και εν συνεχεία θα ανακοινώσει την απάντηση της.

Επιπροσθέτως το Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύλληψη του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου δεν θα επηρεάσει τις θετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Εκφράζουμε την λύπη μας σε σχέση με την απέλαση από την Ρώμη των δύο υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας. Αποσαφηνίζουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η εν λόγω απόφαση. Τα πιθανά βήματα μας σε σχέση με την ενέργεια αυτή, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των διμερών σχέσεων, θα τα κοινοποιήσουμε επιπροσθέτως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο εμφατικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφραζε την πεποίθηση ότι «ο αρκετά θετικός και εποικοδομητικός χαρακτήρας των Ρωσοϊταλικών σχέσεων θα συνεχισθεί και θα διατηρηθεί».

Νωρίτερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο είχε ανακοινώσει ότι η Ιταλία απελαύνει δύο διπλωματικούς υπαλλήλους της ρωσικής πρεσβείας που ενέχονται σε παράνομες δραστηριότητες. Ο Ντι Μάιο δήλωσε ότι έκανε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη Σεργκέι Ράζοφ, ο οποίος εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών και τον ενημέρωσε για την «άμεση απέλαση των δύο Ρώσων αξιωματούχων που εμπλέκονται σε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση».

Είχε προηγηθεί η σύλληψη επ’ αυτοφώρω Ιταλού αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού την ώρα που παρέδιδε μυστικά έγγραφα έναντι αμοιβής σε Ρώσο αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Radio Liberty, το οποίο επικαλείται την εφημερίδα la Repubblica, είναι το πρώτο περιστατικό απέλασης Ρώσων διπλωματών μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1989. Τότε οι δύο συλληφθέντες ήταν πράκτορες της KGB, ένας της βουλγάρικης υπηρεσίας κατασκοπείας και ο άλλος Ιταλός πρώην καραμπινιέρος. Και οι δύο τους κατάφεραν να διαφύγουν στη Σόφια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ιταλία για την απόφασή της να απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες που κατηγορούνται για διενέργεια κατασκοπείας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αλληλέγγυο προς την Ιταλία και τις ενέργειες στις οποίες προέβη σήμερα, αναλαμβάνοντας δράση εναντίον της κακοήθους και αποσταθεροποιητικής δραστηριότητας της Ρωσίας η οποία έχει σχεδιαστεί για να υπονομεύσει τον σύμμαχό μας στο NATO», ανέφερε ο Ράαμπ σε ένα tweet.

