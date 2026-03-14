Κατζ: Ο πόλεμος μπαίνει σε μία πιο αποφασιστική φάση – Απάντηση στα ναρκοπέδια των Στενών του Ορμούζ το χτύπημα στο Χαργκ

Το Ισραήλ συνεχίζει το αφήγημα περί απελευθέρωσης του ιρανικού λαού, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ να απειλεί για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν.

Σε νέες του δηλώσεις, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποιεί πως ο πόλεμος μπαίνει σε μία νέα πιο αποφασιστική φάση η οποία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί. Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε μάλιστα πως ο πόνος που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο είναι ο λαός του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εισερχόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της σύρραξης, μεταξύ των προσπαθειών του (ιρανικού) καθεστώτος να επιβιώσει, επιφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα βάσανα στον ιρανικό λαό και της συνθηκολόγησής του. Μονάχα ο ιρανικός λαός μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό μέσω μιας αποφασιστικής μάχης, εωσότου το καθεστώς ανατραπεί και το Ιράν σωθεί», υπογράμμισε, καλώντας για μία ακόμη φορά τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί.

Ο Ισραέλ Κατζ «συνεχάρη» τον Ντόναλντ Τραμπ «για το σκληρό πλήγμα που ο αμερικανικός στρατός κατάφερε το βράδυ της Παρασκευή στην ιρανική πετρελαϊκή νήσο» Χαργκ, την οποία βομβάρδισε η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

«Είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στα ναρκοπέδια στα Στενά του Ορμούζ και στις απόπειρες εκβιασμού εκ μέρους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», τόνισε συγκεκριμένα.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ συνεχίζει επίσης ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και του συνόλου του Ιράν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως αυτή η χώρα «επιδίδεται στην περιφερειακή και παγκόσμια τρομοκρατία όπως και στον εκβιασμό για να αποτρέψει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την εκστρατεία τους».