Κατζ: Ο πόλεμος μπαίνει σε μία πιο αποφασιστική φάση – Απάντηση στα ναρκοπέδια των Στενών του Ορμούζ το χτύπημα στο Χαργκ

«Μόνο ο ιρανικός λαός μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο», τόνισε για ακόμη μία φορά ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ / ΕΡΑ / ABIR SULTAN

Το Ισραήλ συνεχίζει το αφήγημα περί απελευθέρωσης του ιρανικού λαού, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ να απειλεί για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν.

Σε νέες του δηλώσεις, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποιεί πως ο πόλεμος μπαίνει σε μία νέα πιο αποφασιστική φάση η οποία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί. Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε μάλιστα πως ο πόνος που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο είναι ο λαός του Ιράν.

«Εισερχόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της σύρραξης, μεταξύ των προσπαθειών του (ιρανικού) καθεστώτος να επιβιώσει, επιφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα βάσανα στον ιρανικό λαό και της συνθηκολόγησής του. Μονάχα ο ιρανικός λαός μπορεί να βάλει τέλος σε αυτό μέσω μιας αποφασιστικής μάχης, εωσότου το καθεστώς ανατραπεί και το Ιράν σωθεί», υπογράμμισε, καλώντας για μία ακόμη φορά τον ιρανικό λαό να ξεσηκωθεί.

Ο Ισραέλ Κατζ «συνεχάρη» τον Ντόναλντ Τραμπ «για το σκληρό πλήγμα που ο αμερικανικός στρατός κατάφερε το βράδυ της Παρασκευή στην ιρανική πετρελαϊκή νήσο» Χαργκ, την οποία βομβάρδισε η αμερικανική πολεμική αεροπορία.

«Είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στα ναρκοπέδια στα Στενά του Ορμούζ και στις απόπειρες εκβιασμού εκ μέρους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», τόνισε συγκεκριμένα.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ συνεχίζει επίσης ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης και του συνόλου του Ιράν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως αυτή η χώρα «επιδίδεται στην περιφερειακή και παγκόσμια τρομοκρατία όπως και στον εκβιασμό για να αποτρέψει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την εκστρατεία τους».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ» λένε οι ΗΠΑ - Νέες απειλές από την Τεχεράνη
Σύμφωνα με την CETCOM, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Η νήσος Χαργκ
Μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν διυλιστήρια και το λιμάνι του Καυκάσου, τρεις τραυματίες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ
ρωσία
Maran Homer: Αυτό είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το πλοίο του Ομίλου Αγγελικούση χτυπήθηκε από drone στη γέφυρα. Την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησαν Ουκρανοί ως αντίδραση στην αμερικανική άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα 17
NYT: Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη αμερικανική επίθεση από χώρα του Κόλπου
Φαίνεται πως οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αμερικανικό εκτοξευτήρα – Δεν έχει διευκρινιστεί αν την επίθεση την εξαπέλυσε ο στρατός του Μπαχρέιν ή των ΗΠΑ οι οποίες έχουν βάσει στην χώρα
Εικόνες από το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Αναφορές ότι επλήγη και το ελικοδρόμιο
Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, πύραυλος χτύπησε την πρεσβεία, ενώ όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής χτυπήθηκε από drone
Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
