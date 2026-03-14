Νησί Χαργκ: «Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους» λένε οι ΗΠΑ – «Να αιχμαλωτίσουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στις βάσεις τους», νέες απειλές από την Τεχεράνη

Πάνω από 90 στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ του Ιράν τη νύχτα της Παρασκευής (13.3.26), όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τους Ιρανούς, η εξαγωγική διαδικασία από το Χαργκ και η φόρτωση των τάνκερ συνεχίζεται κανονικά.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η CENTCOM για την επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

BREAKING: Trump releases footage of US bombing on Iran’s Kharg Island, which handles 90% of the nation’s oil exports pic.twitter.com/i6liQnoNAG — Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

Ως αντίποινα οι Ιρανοί χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ και στρατιωτικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέσω του νησιού Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς».

Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Η υπηρεσία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Tanker Trackers αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης πετρελαίου σε δύο νέα δεξαμενόπλοια, στο νησί Χαργκ του Ιράν.

Tomorrow might be the first time we won’t see oil tankers loading at Kharg Island since the war broke out. That said, they’ll probably resume the following day. https://t.co/5X9bA7LQAA — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 13, 2026

Η ανάρτηση επιβεβαιώνει την πρόσφατη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου πως η εξαγωγική διαδικασία από το Χαργκ είναι απρόσκοπτη, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες» σε τέτοια περίπτωση, αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, Ιρανός πολιτικός απείλησε με αιχμαλωσία τις αμερικανικές δυνάμεις, σε περίπτωση που επιχειρήσουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ.

«Αν τολμήσουν να διαπράξουν μια τέτοια πράξη και πατήσουν στο έδαφός μας, γιατί να μην πάμε κι εμείς σε ένα τμήμα του δικού τους εδάφους, το οποίο τώρα υφίσταται με τη μορφή των περιφερειακών τους βάσεων, να πραγματοποιήσουμε απόβαση με ελικόπτερα εκεί και να αιχμαλωτίσουμε τις δυνάμεις τους;» δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και νυν βουλευτής, Μανουχέρ Μοτακί.