Νησί Χαργκ: «Πλήξαμε πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους» λένε οι ΗΠΑ – «Να αιχμαλωτίσουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στις βάσεις τους», νέες απειλές από την Τεχεράνη

Σύμφωνα με την CETCOM, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Δορυφορική εικόνα της νήσου Χαργκ / Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Πάνω από 90 στρατιωτικοί στόχοι χτυπήθηκαν από αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ του Ιράν τη νύχτα της Παρασκευής (13.3.26), όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τους Ιρανούς, η εξαγωγική διαδικασία από το Χαργκ και η φόρτωση των τάνκερ συνεχίζεται κανονικά.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η CENTCOM για την επίθεση στο νησί Χαργκ του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα πλήγματα κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναυτικών ναρκών, αποθήκες πυραύλων και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κάθε στρατιωτικού στόχου» στο νησί Χαργκ του Ιράν, καίριας σημασίας εξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην εξαλειφθούν οι πετρελαϊκές υποδομές στη νήσο», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή (λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

«Όμως αν το Ιράν, ή οποιοσδήποτε άλλος, κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό του Χορμούζ, θα επανεξετάσω αυτή την απόφαση», απείλησε.

Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή 

Ως αντίποινα οι Ιρανοί χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζέιρα των ΗΑΕ και στρατιωτικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέσω του νησιού Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, μείζονα κόμβο της ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας στον Κόλπο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών στόχων εκεί που κατά τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «αφανίστηκαν εντελώς».

Στην αεροπορική επιδρομή αυτή ακούστηκαν 15 εκρήξεις, αλλά «καμιά πετρελαϊκή υποδομή δεν υπέστη ζημιά», ανέφερε το FARS, επικαλούμενο «πηγές στο πεδίο», τις οποίες δεν κατονόμασε.

Πάντα κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, «ο εχθρός προσπάθησε να πλήξει άμυνες του στρατού, τη ναυτική βάση Τζοσάν, τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου και το υπόστεγο ελικοπτέρων της Continental Shelf Oil Company».

Η υπηρεσία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Tanker Trackers αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσης πετρελαίου σε δύο νέα δεξαμενόπλοια, στο νησί Χαργκ του Ιράν.

 

Η ανάρτηση επιβεβαιώνει την πρόσφατη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου πως η εξαγωγική διαδικασία από το Χαργκ είναι απρόσκοπτη, παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Νησί με αραιή βλάστηση κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, το Χαργκ φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πετρελαιοεξαγωγικό τερματικό σταθμό του Ιράν: μέσω αυτού εξάγεται περί το 90% του ιρανικού αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

«Όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή που ανήκουν εν μέρει ή έχουν συνεργασία με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν αμέσως», θα «γίνουν στάχτες» σε τέτοια περίπτωση, αντέτεινε εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου της Χαράμ αλ Ανμπιγιά, το οποίο υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, Ιρανός πολιτικός απείλησε με αιχμαλωσία τις αμερικανικές δυνάμεις, σε περίπτωση που επιχειρήσουν να καταλάβουν το νησί Χαργκ.

«Αν τολμήσουν να διαπράξουν μια τέτοια πράξη και πατήσουν στο έδαφός μας, γιατί να μην πάμε κι εμείς σε ένα τμήμα του δικού τους εδάφους, το οποίο τώρα υφίσταται με τη μορφή των περιφερειακών τους βάσεων, να πραγματοποιήσουμε απόβαση με ελικόπτερα εκεί και να αιχμαλωτίσουμε τις δυνάμεις τους;» δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και νυν βουλευτής, Μανουχέρ Μοτακί. 

Μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν διυλιστήρια και το λιμάνι του Καυκάσου, τρεις τραυματίες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ
ρωσία
Maran Homer: Αυτό είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το πλοίο του Ομίλου Αγγελικούση χτυπήθηκε από drone στη γέφυρα. Την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησαν Ουκρανοί ως αντίδραση στην αμερικανική άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα 17
Εικόνες από το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Αναφορές ότι επλήγη και το ελικοδρόμιο
Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, πύραυλος χτύπησε την πρεσβεία, ενώ όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής χτυπήθηκε από drone
Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
