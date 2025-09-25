Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ

Η αντιπαράθεση Τουρκίας – ΗΠΑ φούντωσε ξανά, με φόντο τη συνέντευξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News και την επικείμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σήμερα (25.09.2025).

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας στον δημοσιογράφο του Fox News Μπρετ Μπάιερ, την περασμένη Δευτέρα, άφησε αιχμές για την Ουάσιγκτον και τον αμερικανό πρόεδρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να βάλει τέλος στους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα.

Η απάντησή του μεταδόθηκε με μετάφραση, αλλά θεωρήθηκε από το αμερικανικό δίκτυο ευθεία επίθεση στον Λευκό Οίκο.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 08:19 του βίντεο

Δεν άργησε η απάντηση, και μάλιστα ήταν άμεση και σφοδρή. Ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανιζόμενος στο ίδιο κανάλι, στήριξε ανοικτά τον Τραμπ, δηλώνοντας πως «είναι ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να φέρει ειρήνη» και ότι «όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί του στον Λευκό Οίκο».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε το «παρών» και ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην συνάντηση των χωρών του Αραβικού κόσμου και της Μέσης Ανατολής με την Γάζα και την κρίση που μαίνεται να αποτελεί το κεντρικό θέμα συζήτησης.

Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σήμα αποκλιμάκωσης, έχοντας στο πλευρό του τον Ερντογάν – και όχι το Κατάρ. Μια εικόνα που ερμηνεύτηκε ως τέλος της έντασης.

Η τουρκική πλευρά, ωστόσο, μίλησε για «παρερμηνεία». Με ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι «η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν χάθηκε στη μετάφραση» και ότι στόχος του ήταν να αναδείξει το υψηλό κόστος των πολέμων και τη συμβολή του Τραμπ προς αυτή την κατεύθυνση.

Το FoxNews διά του δημοσιογράφου υπογράμμισε πάντως σε απάντηση προς την Άγκυρα πως:

«Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» δίνοντας τον τόνο και από τον Λευκό Οίκο για τα όσα αναμένονται αργότερα σήμερα στο Οβάλ Γραφείο.