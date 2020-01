Κέιτ Μίντλετον: Η σημασία του πρωινού στην παιδική διατροφή

Η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας βασιλικής πρωτοβουλίας με τίτλο «5 Big Questions on the Under Fives», η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ως στόχο να ξεκινήσει η συζήτηση για το σωστό μεγάλωμα τον παιδιών.

Η Κέιτ, μητέρα τριών παιδιών, μπήκε στην αίθουσα πρωινού του σχολείου κρατώντας ένα καλάθι με δημητριακά, γάλα και διάφορα άλλα αρτοσκευάσματα.

Στη συνέχεια κάθισε σε ένα τραπέζι με μικρά κορίτσια, βάζοντας στα πιάτα τους δημητριακά και κουβεντιάζοντας μαζί τους. Η Κέιτ συναντήθηκε επίσης με το προσωπικό της κουζίνας για να μιλήσει για τη σημασία των θρεπτικών τροφίμων στη διατροφή ενός παιδιού.

Στο μεταξύ από το παλάτι ανακοινώθηκε ότι πρίγκιπας Ουίλιαμ και σύζυγός του Κέιτ θα ταξιδέψουν στις 4 Φεβρουαρίου στη Νότια Ουαλία.