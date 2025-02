Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν θα παραστούν στα βραβεία BAFTA για οικογενειακούς λόγους

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δε θα παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων BAFTA για το 2025 που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου προς απογοήτευση των θαυμαστών τους.

Το Kensington Palace επιβεβαίωσε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δε θα παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων BAFTA.

Σύμφωνα με την Kate Mansey, βασιλική συντάκτρια των «Times», η απόφαση του ζεύγους να μην παραστεί στα φετινά βραβεία οφείλεται στο γεγονός ότι η εκδήλωση συμπίπτει με τις διακοπές των παιδιών τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις και για το ζευγάρι η οικογένεια είναι πάνω από όλα.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος κατέχει τη θέση του προέδρου της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης από το 2010, θα εμφανιστεί μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Πέρυσι που η Κέιτ Μίντλετον υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες για τον καρκίνο κι έτσι Γουίλιαμ πήγε μόνος του στην τελετή. Τότε μάλιστα, σε μία συνομιλία του με την Elaine Bedell, διευθύνουσα σύμβουλο του Southbank Centre, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη για την απουσία της συζύγου του, δηλώνοντας τα εξής: «Λυπάμαι που η Katherine δεν είναι εδώ. Αγαπά πραγματικά τα BAFTA».

Το ζευγάρι είχε παραστεί στα βραβεία το 2023 και το 2020 αλλά είχαν απουσιάσει το 2021 λόγω του θανάτου του πρίγκιπα Φιλίππου.

