Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη εμφάνιση του βασιλικού μωρού – Η μητέρα του ήταν μέσα στη «γλύκα»

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Δευτέρας (23.04.2018) από το νοσοκομείο όπου νωρίτερα γέννησε το τρίτο της παιδί, ένα αγόρι, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον. Η Κέιτ και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, πόζαραν έξω από το νοσοκομείο μαζί με το νεογέννητο μωράκι τους.

Κρατώντας το νεογέννητο στο ειδικό καθισματάκι για το αυτοκίνητο, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ χαιρέτισαν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο για να δει το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας και να γιορτάσει μαζί τους τη γέννησή του. Το βασιλικό ζευγάρι μπήκε στο αυτοκίνητο και αποχώρησαν για το ανάκτορο μαζί με το νέο μέλος της οικογένειας τους.

Νωρίτερα, ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, ο οποίος ήταν παρών στον τοκετό, αποχώρησε από το νοσοκομείο, χαιρετώντας τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην είσοδο, και επέστρεψε στη συνέχεια μαζί με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του ζεύγους, τον Τζορτζ και τη Σαρλότ (δείτε εδώ περισσότερα).

Το νεογέννητο μωράκι είναι το τρίτο παιδί της Κέιτ Μίντλετον από το γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, μετά τον 4 ετών πρίγκιπα Τζορτζ και τη 2 ετών πριγκίπισσα Σάρλοτ. Το νέο βασιλικό μωρό είναι πέμπτο στη σειρά διαδοχής του θρόνου μετά τον παππού του πρίγκιπα Κάρολο, τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον αδερφό του πρίγκιπα Τζορτζ και την αδερφή του πριγκίπισσα Σάρλοτ. Ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι, είναι πλέον έκτος στη σειρά διαδοχής.

Το απόγευμα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έφυγε για λίγο από πλευρό της Κέιτ Μίντλετον, και επέστρεψε στο μαιευτήριο με τον 4χρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την αδερφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ, η οποία μάλιστα χαιρέτησε τις κάμερες και «έσκασε» χαμόγελο.

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοινώθηκε και επίσημα από το παλάτι του Κένσινγκτον. Η Κέιτ Μίντλετον έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στις 11:01 (σ.σ. 13:01 ώρα Ελλάδας). Το μωρό είναι υγιέστατο και ζυγίζει σχεδόν 3,6 κιλά. Παρών στη γέννα και ο μπαμπάς του… μπόμπιρα και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, πρίγκιπας Γουίλιαμ!

«Η δούκισσα του Κέμπριτζ και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση του Κένσινγκτον.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

