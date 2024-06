Κένυα: Εισβολή διαδηλωτών στο κοινοβούλιο της χώρας – Η αστυνομία ρίχνει στο ψαχνό

Απίστευτες εικόνες εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στην Κένυα με εξαγριωμένους διαδηλωτές να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο της χώρας στο Ναϊρόμπι.

Οι διαδηλωτές έχουν εισβάλλει στο κοινοβούλιο και το κτίριο έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Η αστυνομία πυροβολεί εναντίον των διαδηλωτών με πραγματικά πυρά και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς.

Στις διαδηλώσεις πρωτοστατούν νέοι διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και την φορολογία και για τον λόγο αυτό έχουν κατακλύσει τους δρόμους του Ναϊρόμπι.

