Κόσμος

Κερύνεια: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από τη βύθιση του καταμαράν – Επιβάτες με σωσίβια «παλεύουν» με τα κύματα

Οι έρευνες για τα 18 άτομα που αγνοούνται συνεχίζονται με τους συγγενείς να ζουν με την αγωνία και οι ελπίδες βέβαια να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται
Επιβάτες του καταμαράν στη θάλασσα
Επιβάτες του καταμαράν στη θάλασσα
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Κορυφώνεται η αγωνία στην Κερύνεια των κατεχομένων μετά τη βύθιση του καταμαράν που οδήγησε στον θάνατο 8 άτομα, ενώ άλλα 18 αγνοούνται.

Το καταμαράν με 267 άτομα ανετράπη και βυθίστηκε την Κυριακή το μεσημέρι (30.08.2026) με ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο να έρχεται στο φως.

Σε αυτό διακρίνονται αρκετοί επιβάτες με τα σωσίβια να βρίσκονται μέσα τη θάλασσα, ενώ το καραμαράν έχει αρχίσει να παίρνει κλίση. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν από το πλοίο με τις εικόνες να σοκάρουν.

Οι έρευνες για τα 18 άτομα που αγνοούνται συνεχίζονται με τους συγγενείς να ζουν με την αγωνία. Οι ελπίδες βέβαια να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται.

Ο πρωθυπουργός των Κατεχομένων Τουφάν Ερχιουρμάν επισκέφθηκε το λιμάνι της Κερύνειας και είπε στους συγγενείς ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθούν όλοι οι αγνοούμενοι.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουμε όλους τους ανθρώπους μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ελπίδα. Όλη μας η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να εντοπίσουμε όλους τους ανθρώπους μας μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή», ήταν τα λόγια του.

Επισήμανε ότι θα έρθουν δύο ειδικά πλοία για να βοηθήσουν στις έρευνες. Ανέφερε μάλιστα ότι το ένα από αυτά διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία σε βάθος έως και περίπου 1.000 μέτρων.

Το καταμαράν έχει βυθιστεί σε βάθος 514 μέτρων και οι έρευνες δεν μπορούν να γίνουν από δύτες.

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