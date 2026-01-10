Κόσμος

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό: Ο «καταραμένος» γιος και οι άγνωστες εγγονές της Άννα και Τέα

Η νύφη της Μπαρντό Anne-Line Bjerkan και οι εγγονές της Anna Charrier και Théa Charrier στην κηδεία της Γαλλίδασ σταρ

Η Μπριζίτ Μπαρντό δεν είναι πια μαζί μας. Η Γαλλία, και ολόκληρος ο πλανήτης, είπαν «adieu» – ή, πιο σωστά, «Merci» – στην απόλυτη Γαλλίδα σταρ, σύμβολο ελευθερίας, θηλυκότητας και αμφισβήτησης κάθε σύμβασης. Άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που λάμπει σαν ανεξίτηλο αστέρι στον κινηματογράφο και την παγκόσμια κουλτούρα. Η κηδεία της, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ήταν μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, βαθιά περισυλλογή και σιωπηλή μεγαλοπρέπεια – μια αληθινή αντανάκλαση της προσωπικότητας μιας γυναίκας που σημάδεψε εποχές.

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό έγινε στο Σαν Τροπέ, τον τόπο όπου είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα. Συγγενείς, στενοί φίλοι αλλά και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να πουν το ύστατο χαίρε στη Γαλλίδα σταρ, η οποία πέθανε εκεί ακριβώς που ήθελε, στο σπίτι της.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία της ο σύζυγός της είχε αποκαλύψει πως η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί η Μπαρντό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.

Μετά την πομπή που διέσχισε τους δρόμους του Σαν Τροπέ, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, με χειροκροτήματα και γαυγίσματα σκύλων να συνοδεύουν το πέρασμα, το φέρετρο της Μπριζίτ Μπαρντό οδηγήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Το φέρετρο ήταν διακοσμημένο με πολύχρωμα άνθη, ενώ στον χώρο ακούστηκε το «Ave Maria» με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, ενισχύοντας το φορτισμένο κλίμα της τελετής.

Στην έναρξη της λειτουργίας, ο ιερέας ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να αποφύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιερότητα της στιγμής.

Ακολούθως, απηύθυνε λόγια προς την οικογένεια της Μπαρντό – ανάμεσά τους ο γιος, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της – καθώς και προς τη δήμαρχο του Σαν Τροπέ και την υπουργό Ορόρ Μπερζέ, που έδωσαν επίσης το «παρών».

Το ψάθινο φέρετρο που «μίλησε» για την ίδια την Μπριζίτ

Μακριά από τα συνηθισμένα σκοτεινά φέρετρα, η οικογένεια επέλεξε ένα απλό φέρετρο από ανεπεξέργαστο πεύκο, ντυμένο με ψάθινο πλέγμα, καλυμμένο με εκατοντάδες ηλιοτρόπια. Η αισθητική αυτή επιλογή δεν ήταν τυχαία: αντλούσε από τη φυσικότητα, την ελευθερία και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τη ζωή της Μπριζίτ.

Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Candas basketry, που βρίσκεται στη Hauts-de-France, απαιτώντας δύο ημέρες εργασίας πριν μεταφερθεί στη νότια Γαλλία. Το φέρετρο αποτέλεσε ένα μικρό αριστούργημα χειροτεχνίας και ταυτόχρονα φόρο τιμής στη σταρ που ποτέ δεν υπήρξε συμβατική.

«Η συμμετοχή μας σε αυτό το φέρετρο αποτελεί πηγή υπερηφάνειας», δήλωσαν οι δημιουργοί, προσθέτοντας ότι είναι «μια ευκαιρία να αναδειχθεί η τοπική τεχνογνωσία». Ο συνδυασμός ψάθας και ηλιοτρόπιων μετέτρεψε το φέρετρο σε ένα φωτεινό σύμβολο μέσα στην εκκλησία, αντιπαραβάλλοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της απώλειας με την λάμψη της ζωής που η Μπριζίτ ενσάρκωσε.

Η οικογένεια στο πλευρό της

Στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption στη Σεν Τροπέ, οι προβολείς δεν έπεσαν μόνο στο φέρετρο αλλά και στην οικογένεια. Ο μοναχογιός της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά Σαρριέ, 65 ετών, ήταν παρών με τη σύζυγό του Αν-Λιν Μπιέρκαν.

Εκεί ήταν και οι εγγονές της, Άννα και Τέα Σαρριέ. Η 36χρονη Τέα και η 41χρονη Άννα, που ζουν κι εργάζονται μόνιμα στο Όσλο, ταξίδεψαν στη Γαλλία ειδικά για την κηδεία, για να πουν «adieu» στη γιαγιά τους, κι ας την γνώριζαν ελάχιστα. Η Άννα, συνοδευόταν από τα τρία της παιδιά, τα δισέγγονα της Μπαρντό.

Η δημόσια εμφάνισή τους θεωρήθηκε σπάνια, σχεδόν εξαίρεση, καθώς όλη η οικογένεια Σαρριέ έχει επιλέξει συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εγγονή της Μπαρντό Anna Charrier Bjerkan
Η εγγονή της Μπαρντό Anna Charrier Bjerkan / REUTERS / Manon Cruz

Η εικόνα με τις εγγονές και τα δισέγγονα δίπλα στο φέρετρο της γιαγιάς της ήταν ίσως το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της τελετής, αποδεικνύοντας ότι παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, η οικογένεια παραμένει ενωμένη στις σημαντικές στιγμές.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η «ΜπεΜπε» είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι έβλεπε σπάνια τα εγγόνια της, καθώς εκείνα ζούσαν στη Νορβηγία και δεν μιλούσαν γαλλικά.

Η ίδια είχε αναγνωρίσει δημόσια ότι δεν υπήρξε καλή γιαγιά. «Ομολογώ ότι δεν ήμουν καλή γιαγιά. Οι εγγονές μου ζουν στη Νορβηγία με τον πατέρα τους. Δεν μιλούν γαλλικά και δεν έχουμε την ευκαιρία να βλεπόμαστε. Πάντα έλεγα αυτό που σκέφτομαι και ποτέ δεν πίστεψα στους δεσμούς αίματος», είχε δηλώσει στο TF1.

Η Anne-Line Bjerkan, γυναίκα του γιου Νικολά Σαριέ και η κόρη της Thea Charrier Bjerkan φτάνουν στην κηδεία στο Σεν Τροπέ
Η Anne-Line Bjerkan, γυναίκα του γιου Νικολά Σαριέ και η κόρη της Thea Charrier Bjerkan φτάνουν στην κηδεία στο Σεν Τροπέ / REUTERS / Alexandre Dimou

Το 1959, η Μπριζίτ γνώρισε τον Ζακ Σαρριέ στα γυρίσματα της ταινίας «Η Babette πάει στον πόλεμο». Καρπός του σύντομου έρωτά τους - ο γάμος τους κράτησε μόλις τρία χρόνια - ήταν ο γιος τους, Νικολά Σαρριέ. Την ίδια χρονιά με τον ερχομό του μωρού της, το 1960, κυκλοφορεί η ταινία «Η Αλήθεια», η καλύτερή της δουλειά, όπως θα υποστήριζε η ίδια. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης την υπέβαλε σε κουραστικά γυρίσματα, κάτι που την επηρέασε ψυχικά.

Όπως είναι γνωστό, η Μπαρντό δεν ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα, σε μια εποχή πριν τη νομιμοποιήση των εκτρώσεων και της γυναικείας αντισύλληψης.

Μάλιστα, έχει δηλώσει πως ο Σαρριέ την πίεσε να γίνει μητέρα και να αφήσει την καριέρα της. «Δεν είμαι φτιαγμένη για να γίνω μητέρα», είχε γράψει η Μπαρντό στα απομνημονεύματά της τη δεκαετία του ‘90. «Δεν είμαι αρκετά ενήλικας - ξέρω ότι είναι φρικτό που πρέπει να το παραδεχτώ, αλλά δεν είμαι αρκετά ενήλικας για να φροντίζω ένα παιδί». Σε άλλο σημείο γράφει για την αρχή της εγκυμοσύνης της: «Κοίταξα την επίπεδη, λεπτή κοιλιά μου στον καθρέφτη σαν να ήταν μια αγαπημένη φίλη πάνω στην οποία ήμουν έτοιμη να κλείσω το καπάκι του φέρετρου».

Ο γιος της, Νικολά μεγάλωσε με τον πατέρα του, στον οποίο η Μπαρντό παρέδωσε πλήρη κηδεμονία μετά το διαζύγιο.

Αργότερα η Μπαρντό θα έλεγε σε συνέντευξή της πως θα προτιμούσε να είχε γεννήσει ένα μικρό κουτάβι. Είπε επίσης ότι έβλεπε το βρέφος σαν όγκο που μεγάλωνε στα σπλάχνα της. Όπως είναι φυσικό, οι δηλώσεις αυτές ήταν μαχαιριά για τον γιο της. 


Κι έτσι, όταν η αυτοβιογραφία της δημοσιεύτηκε το 1997, πατέρας και γιος μήνυσαν την Μπαρντό για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής και η «ΜπεΜπέ» υποχρεώθηκε τελικά να πληρώσει περίπου 40.000 ευρώ ως αποζημίωση.

Ποιες είναι οι Άννα και Τέα Σαρριέ

Ο Νικολά είναι εγκαθιστάμενος στη Νορβηγία μαζί με τη σύζυγό του, Αν-Λιν Μπιέρκαν.

Στο γάμο τους, η Μπαρντό δεν ήταν καλεσμένη, αφού εκείνη την περίοδο δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή. Το ζευγάρι δημιούργησε μια οικογένεια και απέκτησε δύο κόρες: την Άννα και την Τέα.

H Άννα γεννήθηκε το 1985. Από την αρχή της ζωής της, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που προστάτευε αυστηρά την ιδιωτικότητα και την καθημερινότητα μακριά από τη δημοσιότητα. Παρότι το όνομά της κουβαλά ένα τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος, η ίδια δεν επιδίωξε ποτέ να το αξιοποιήσει δημόσια.

Λουλούδια και φωτογραφίες στην κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό / REUTERS / Manon Cruz

Αντιθέτως, επέλεξε μια ήσυχη ζωή στη Νορβηγία, μακριά από τα φλας, τα εξώφυλλα και τις προσδοκίες που συχνά συνοδεύουν τους απογόνους διάσημων προσωπικοτήτων. Είναι δικηγόρος, παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μάλιστα η μικρή της κόρη είναι μία μικρή Μπριζίτ.

Το ξανθό κοριτσάκι με το μπλε βελούδινο καπέλο και ένα κομψό παλτό, τράβηξε τα βλέμματα μέσα στο πλήθος των πενθούντων που είχαν κατακλύσει τον χώρο.

Πολλοί είπαν ότι έχει τη φινέτσα της γιαγιάς της και θυμίζει τη γαλλική κινηματογραφική ντίβα στα νεανικά της χρόνια.

Η μικρότερη αδερφή της, Τέα, γεννημένη το 1990, έχει ακολουθήσει την ίδια διακριτική πορεία. Εργάζεται στον τομέα της τηλεόρασης και του βίντεο από το 2015, ως «υπεύθυνη παραγωγής βίντεο» για την εταιρεία Inbound στο Όσλο.

Και οι δύο μεγάλωσαν προστατευμένες, χωρίς να εκτεθούν στη φήμη που περιέβαλλε τη γιαγιά τους, διατηρώντας έναν οικογενειακό τρόπο ζωής που δεν θυμίζει σε τίποτα τον θορυβώδη μύθο της Μπριζίτ. Δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις ή κοσμικές εκδηλώσεις δεν ανήκουν στην καθημερινότητά τους.

Το 1992, η Μπαρντό παντρεύτηκε τον τελευταίο της σύζυγο, τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ στη Νορβηγία, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον γιο της και την οικογένειά του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπαρντό είχε αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τον γιο, τις εγγονές και τα δισέγγονά της στη Νορβηγία.

Συναντιόντουσαν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μιλούσαν συχνά στο τηλέφωνο, ωστόσο η ηθοποιός δεν μιλούσε για τον γιο της δημόσια καθώς όπως είχε εξηγήσει στο Paris Match το 2024, του είχε υποσχεθεί πως δεν θα τον αναφέρει ξανά σε συνέντευξή της κατόπιν επιθυμίας του.

Ήταν και η τελευταία υπόσχεση που του έδωσε.

Ίσως τελικά αυτή η εικόνα με τον γιο, τις εγγονές, τα τρισέγγονα κι ένα λιτό ψάθινο φέρετρο γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας, να ήταν ο πιο ειλικρινής αποχαιρετισμός στη Μπριζίτ Μπαρντό.

Όχι ως σύμβολο, όχι ως μύθος, αλλά ως γυναίκα που, παρά την παγκόσμια φήμη, άφησε πίσω της μια οικογενειακή ιστορία γεμάτη αποστάσεις, επιλογές και ανθρώπινες αντιφάσεις.

Και κάπως έτσι, ο κύκλος έκλεισε με τον πιο αθόρυβο, αλλά και πιο ουσιαστικό τρόπο. «Adieu Μπριζίτ» ή όπως θα ήθελε εκείνη «Merci Μπριζίτ». 

