Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό: Ο «καταραμένος» γιος και οι άγνωστες εγγονές της Άννα και Τέα

Η Μπριζίτ Μπαρντό δεν είναι πια μαζί μας. Η Γαλλία, και ολόκληρος ο πλανήτης, είπαν «adieu» – ή, πιο σωστά, «Merci» – στην απόλυτη Γαλλίδα σταρ, σύμβολο ελευθερίας, θηλυκότητας και αμφισβήτησης κάθε σύμβασης. Άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που λάμπει σαν ανεξίτηλο αστέρι στον κινηματογράφο και την παγκόσμια κουλτούρα. Η κηδεία της, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ήταν μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, βαθιά περισυλλογή και σιωπηλή μεγαλοπρέπεια – μια αληθινή αντανάκλαση της προσωπικότητας μιας γυναίκας που σημάδεψε εποχές.

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό έγινε στο Σαν Τροπέ, τον τόπο όπου είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια μακριά από τη δημοσιότητα. Συγγενείς, στενοί φίλοι αλλά και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να πουν το ύστατο χαίρε στη Γαλλίδα σταρ, η οποία πέθανε εκεί ακριβώς που ήθελε, στο σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες πριν την κηδεία της ο σύζυγός της είχε αποκαλύψει πως η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί η Μπαρντό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.

Μετά την πομπή που διέσχισε τους δρόμους του Σαν Τροπέ, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, με χειροκροτήματα και γαυγίσματα σκύλων να συνοδεύουν το πέρασμα, το φέρετρο της Μπριζίτ Μπαρντό οδηγήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Το φέρετρο ήταν διακοσμημένο με πολύχρωμα άνθη, ενώ στον χώρο ακούστηκε το «Ave Maria» με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας, ενισχύοντας το φορτισμένο κλίμα της τελετής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έναρξη της λειτουργίας, ο ιερέας ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να αποφύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιερότητα της στιγμής.

Ακολούθως, απηύθυνε λόγια προς την οικογένεια της Μπαρντό – ανάμεσά τους ο γιος, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της – καθώς και προς τη δήμαρχο του Σαν Τροπέ και την υπουργό Ορόρ Μπερζέ, που έδωσαν επίσης το «παρών».

Το ψάθινο φέρετρο που «μίλησε» για την ίδια την Μπριζίτ

Μακριά από τα συνηθισμένα σκοτεινά φέρετρα, η οικογένεια επέλεξε ένα απλό φέρετρο από ανεπεξέργαστο πεύκο, ντυμένο με ψάθινο πλέγμα, καλυμμένο με εκατοντάδες ηλιοτρόπια. Η αισθητική αυτή επιλογή δεν ήταν τυχαία: αντλούσε από τη φυσικότητα, την ελευθερία και την αυθεντικότητα που χαρακτήριζαν τη ζωή της Μπριζίτ.

Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Candas basketry, που βρίσκεται στη Hauts-de-France, απαιτώντας δύο ημέρες εργασίας πριν μεταφερθεί στη νότια Γαλλία. Το φέρετρο αποτέλεσε ένα μικρό αριστούργημα χειροτεχνίας και ταυτόχρονα φόρο τιμής στη σταρ που ποτέ δεν υπήρξε συμβατική.

«Η συμμετοχή μας σε αυτό το φέρετρο αποτελεί πηγή υπερηφάνειας», δήλωσαν οι δημιουργοί, προσθέτοντας ότι είναι «μια ευκαιρία να αναδειχθεί η τοπική τεχνογνωσία». Ο συνδυασμός ψάθας και ηλιοτρόπιων μετέτρεψε το φέρετρο σε ένα φωτεινό σύμβολο μέσα στην εκκλησία, αντιπαραβάλλοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της απώλειας με την λάμψη της ζωής που η Μπριζίτ ενσάρκωσε.

Η οικογένεια στο πλευρό της

Στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption στη Σεν Τροπέ, οι προβολείς δεν έπεσαν μόνο στο φέρετρο αλλά και στην οικογένεια. Ο μοναχογιός της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά Σαρριέ, 65 ετών, ήταν παρών με τη σύζυγό του Αν-Λιν Μπιέρκαν.

Εκεί ήταν και οι εγγονές της, Άννα και Τέα Σαρριέ. Η 36χρονη Τέα και η 41χρονη Άννα, που ζουν κι εργάζονται μόνιμα στο Όσλο, ταξίδεψαν στη Γαλλία ειδικά για την κηδεία, για να πουν «adieu» στη γιαγιά τους, κι ας την γνώριζαν ελάχιστα. Η Άννα, συνοδευόταν από τα τρία της παιδιά, τα δισέγγονα της Μπαρντό.

Η δημόσια εμφάνισή τους θεωρήθηκε σπάνια, σχεδόν εξαίρεση, καθώς όλη η οικογένεια Σαρριέ έχει επιλέξει συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.