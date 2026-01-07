Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο – Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της

Η θρυλική Γαλλίδα σταρ του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε από καρκίνο, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, λίγο πριν από την κηδεία της στο Σεν Τροπέ, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους και η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν.

Η Μπριζίτ Μπαρντό, σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου που πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, σε ηλικία 91 ετών. Μέχρι σήμερα, η αιτία θανάτου της δεν είχε γίνει γνωστή, με τη σημερινή αποκάλυψη του συζύγου της για τον καρκίνο να ρίχνει φως στις τελευταίες, σιωπηλές μάχες που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, με τον οποίο η Μπαρντό ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 30 χρόνια, μίλησε στο περιοδικό Paris Match, αποκαλύπτοντας ότι η διάσημη ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

«Είχε αντέξει πολύ καλά τις δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος που τελικά την πήρε από κοντά μας», δήλωσε συγκινημένος.

Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής ταινίας «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν εγκατέλειψε οριστικά την καριέρα της στον κινηματογράφο, επιλέγοντας έναν πιο απομονωμένο βίο, αφιερωμένο κυρίως στην προστασία των ζώων.

LIVE η κηδεία της

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό

Σε κλίμα αυστηρής ιδιωτικότητας και χωρίς «εξεζητημένες συμπεριφορές», όπως επιθυμούσαν οι οικείοι της, θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη (07.01.2026) στο Σεν Τροπέ η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και στη συνέχεια στο κοιμητήριο της πόλης, λίγα μέτρα από τη θρυλική La Madrague. Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό και ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, έχουν κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό τη λίστα των προσκεκλημένων.

Οι καλεσμένοι έχουν μάλιστα ζητηθεί να μην ανακοινώσουν δημόσια την παρουσία τους, ώστε η αποχαιρετιστήρια στιγμή να μη μετατραπεί σε «κοσμικό γεγονός» ή πολιτική παρέλαση.

