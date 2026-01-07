Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό: Η Γαλλία αποχαιρέτησε τη θρυλική «Μπεμπέ» στο Σεν Τροπέ

Στο Σεν Τροπέ, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη Γαλλίδα σταρ. Η θρυλική «Μπε Μπε», σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και της σεξουαλικής επανάστασης των ‘60s, άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της που τόσο αγάπησε.

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό πραγματοποιήθηκε στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας και ήταν απλή και λιτή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται πως ο θάνατός της ήρθε έπειτα από μια αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Ο σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό – για περισσότερα από 30 χρόνια – Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, μίλησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί.

«Τις άντεξε με αξιοπρέπεια», είπε, «όπως άντεξε όλη της τη ζωή».

Κάτοικοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την Μπαρντό, μια από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της δεκαετίας του 1960, καθώς το ψάθινο φέρετρό της, στολισμένο με πολύχρωμα λουλούδια, μεταφερόταν μέσα από τα στενά δρομάκια της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή ξεκίνησε με το «Ave Maria» της Μαρίας Κάλλας στην καθολική εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption, παρουσία του συζύγου, του γιου και των εγγονών της, καθώς και καλεσμένων της οικογένειας και του Ιδρύματος Brigitte Bardot για την προστασία των ζώων.

Ο ιερέας στην αρχή της τελετής ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε να τηρηθεί η ευπρέπεια της στιγμής. Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό στην οικογένεια της Μπαρντό, που ήταν παρούσα, συμπεριλαμβανομένου του γιου της και των εγγονιών της, καθώς και στη δήμαρχο του Σεν Τροπέ και στη υπουργό Ορόρ Μπερζέ.

Η στιγμή που φτάνει το φέρετρο στην εκκλησία

Πέθανε από καρκίνο

Είδωλο του κινηματογράφου, τον οποίο εγκατέλειψε για να γίνει φανατική υπέρμαχος των ζώων, η Μπε-Μπε «άντεξε πολύ καλά δύο εγχειρήσεις στις οποίες είχε υποβληθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος», δήλωσε ο σύζυγός της, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες, Τρίτη (06.01.2025), το βράδυ στον ιστότοπο του Paris Match.

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ δεν διευκρίνισε από τι είδους καρκίνο υπέφερε η Μπριζίτ Μπαρντό, που πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Η πρώην ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε νοσηλευθεί δύο φορές το φθινόπωρο χωρίς να έχουν αναφερθεί τότε λεπτομέρειες για τους λόγους νοσηλείας. Είχε παρουσιάσει καρκίνο στο στήθος τα χρόνια του 1980.

«Ήθελε πάντοτε οπωσδήποτε να επιστρέψει στη Μαντράγκ», τη διάσημη έπαυλή της στο Σεν Τροπέ, στο γαλλικό διαμέρισμα Βαρ, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, πρόσθεσε ο σύζυγός της. «Και εκεί, ήταν πιο πολύπλοκο, κυρίως λόγω των πόνων στην πλάτη που δεν περνούσαν, αυτό την έκανε να υποφέρει, την εξαντλούσε. Ήταν άβολα, ακόμη κι όταν ήταν κλινήρης».

«Ωστόσο είχε συνείδηση και ανησυχούσε για την τύχη των ζώων μέχρι το τέλος», πρόσθεσε ο σύζυγός της.

«Δεν ήθελε τιμές»

Στη συνέντευξη στο Paris Match, ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ διευκρίνισε επίσης για ποιο λόγο η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί στο ναυτικό κοιμητήριο του Σαν Τροπέ, ενώ συχνά είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στη Λα Μαντράγκ.

«Πριν από μερικά χρόνια, συνειδητοποίησε ότι [αυτό] δεν θα ήταν διαχειρίσιμο από τον Δήμο…. Φανταστείτε τις πομπές των τουριστών που θα σχηματίζονταν στο στενό μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα (…) Η Μπριζίτ … αποδέχθηκε τότε την ιδέα να ταφεί στον τάφο όπου βρίσκονται οι γονείς της, τους οποίους λάτρευε, στο ναυτικό κοιμητήριο», είπε ο ντ’ Ορμάλ.

Η κηδεία, που πραγματοποιείται σήμερα στο Σεν Τροπέ θα είναι απλή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπρουνό Ζακλέν, διευθυντής δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματός της για την προστασία των ζώων, τη μάχη της ζωής της.

Πιστή στον χαρακτήρα της μέχρι το τέλος, η Μπριζίτ Μπαρντό αρνήθηκε ακόμη και μετά θάνατον τις κρατικές τιμές. Όταν η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε εθνική τελετή, η απάντηση του συζύγου της ήταν ξεκάθαρη: «Τους είπαμε να χαθούν».

Όπως εξήγησε, η ίδια δεν ανεχόταν τις επισημότητες. Είχε τιμηθεί με τη Λεγεώνα της Τιμής, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε για να την παραλάβει. Ούτε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ούτε η σύζυγός του αναμένεται να βρεθούν στο Σεν Τροπέ. Αντίθετα, παρούσα είναι η Μαρίν Λε Πεν, παλιά φίλη της και πολιτική σύμμαχος, που ήταν και από τις πρώτες που κατέφθασαν.

Η κηδεία, στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και η ταφή σε παραθαλάσσιο κοιμητήριο στο Σεν Τροπέ, θα είναι λιτή, χωρίς επισημότητες και κοσμική λάμψη. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, «η τελετή θα αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά ήταν -απλή, ουσιαστική, με ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγάπησαν».

Για τους χιλιάδες θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί παρά το τσουχτερό κρύο, η τελετή μεταδόθηκε σε γιγαντοοθόνες στους δρόμους του Σεν Τροπέ.