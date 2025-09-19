Κόσμος

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»

Επικυρωμένη από τη Γερουσία των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη φορά για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / EPA / Samuel Corum

Μια νέα σελίδα της ελληνοαμερικανικής διπλωματίας ανοίγει: μετά την επίσημη επικύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τη Πέμπτη (18.09.2025) ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε μήνυμα στο X.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την «βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερουσία των ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστολή «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Η πρώην εισαγγελέας και γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τον Οκτώβριο για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της. Η υποψηφιότητά της είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «στενή φίλη και σύμμαχο», υπογραμμίζοντας την εμπειρία της στη νομική, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική.

Ταραχώδης διαδικασία επικύρωσης

Στις 9 Ιουλίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε περάσει από ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, λαμβάνοντας 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά. Τότε είχε αναδείξει τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, τη σημασία των θρησκευτικών ελευθεριών και τη δέσμευσή της να ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις.

Η τελική επικύρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη σε μια ομαδική ψηφοφορία που αφορούσε 48 υποψηφίους του Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία κατέφυγε στη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή» για να επιταχύνει τη διαδικασία, τροποποιώντας τους κανόνες ώστε να αποφευχθούν παρατεταμένες καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα υπήρχαν ακόμη εκατοντάδες κενές θέσεις μέχρι τη λήξη της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δικαιολόγησε την κίνηση ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θουν.

Βομβαρδισμοί στη Γάζα
