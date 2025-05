Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το βιβλίο της και στα ελληνικά – Η γυναίκα πίσω από την πολιτική σκηνή

Άγνωστες στιγμές από τη ζωή της περιγράφει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο βιβλίο της, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Κάκτος» με τον τίτλο «Κέρδισε κάθε μάχη. Πώς να υπερασπίζεσαι καλύτερα τον εαυτό σου».

Στο βιβλίο, το οποίο έγραψε πριν από 10 χρόνια και επανακυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κάκτος, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να καθορίσει τη ζωή και την καριέρα της ακολουθώντας τη βασική συμβουλή του πατέρα της: να είναι πάντα καλά προετοιμασμένη.

Η Γκίλφοϊλ διηγείται ιστορίες από την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, δίνοντας παράλληλα πρακτικές συμβουλές για την επίτευξη στόχων.

«Μέσα από την πλούσια εμπειρία της, σας δείχνει πώς να οργανώνετε τις σκέψεις και τα σχέδιά σας, πώς να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις με τους ανθρώπους γύρω σας και πώς να υπερασπίζεστε καλύτερα τόσο τον εαυτό σας όσο και τους άλλους, ώστε να έχετε μια ευτυχισμένη ζωή στη δουλειά αλλά και στο σπίτι» επισημαίνεται στις σημειώσεις των εκδοτών.

«Έχοντας χάσει πολύ νωρίς τη μητέρα της από λευχαιμία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μεγάλωσε με τη φροντίδα και τις νουθεσίες του πατέρα της, ο οποίος προσπάθησε να την κάνει όσο πιο δυναμική και μαχητική μπορούσε. Την έμαθε να δίνει με θάρρος τις προσωπικές της μάχες, να επιχειρηματολογεί σωστά και να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τον εαυτό της. Όλα αυτά τη βοήθησαν να γίνει η επιτυχημένη δικηγόρος και η δραστήρια γυναίκα που είναι σήμερα» αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό του εκδοτικού οίκου.

Σε άλλο σημείο εξηγεί γιατί της είχαν δώσει το παρατσούκλι «Τυφώνας»:

«Όσοι με παρακολουθούν στην τηλεόραση με γνωρίζουν ως Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο παραγωγός και οι συνάδελφοί μου με αποκαλούν στοργικά KG. Αλλά τότε που ήμουν αναπληρώτρια εισαγγελέας στο Λος Άντζελες και πριν γίνω βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο ήμουν γνωστή ως ο Τυφώνας», γράφει χαρακτηριστικά.

Το παρατσούκλι είχε βγει από τον «Τυφώνα» Rubin Carter, τον πυγμάχο που φυλακίστηκε άδικα και στη συνέχεια έγινε υπερασπιστής αθώων κρατουμένων, κάτι που η ίδια αναφέρει ως παράδειγμα σθένους και μάχης για το δίκαιο.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχασε τη μητέρα της σε ηλικία 11 ετών από λευχαιμία. Ανέλαβε τη φροντίδα του μικρότερου αδελφού της, Anthony.

«Ανέλαβα τα γεύματά του, τον ετοίμαζα για το σχολείο το πρωί, τον βοηθούσα με τα μαθήματά του το απόγευμα αν με χρειαζόταν και γενικά ήμουν εκεί για να τον στηρίζω και να τον προσέχω» περιγράφει.

Όταν στο σχολείο η καλύτερή της φίλη αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, η Γκιλφόιλ ανέλαβε υπεύθυνη της «εκστρατείας» και κάπως έτσι άρχισαν όλα.

Ο πατέρας της διέκρινε το ταλέντο της και την παρότρυνε να δοκιμάσει και η ίδια. Μάλιστα για να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους για τις νομικές της σπουδές, εργάστηκε ως μοντέλο.

«Συμμετείχα σε διαφημίσεις σε διάφορες εφημερίδες, καταλόγους, καταστήματα λιανικής πώλησης και πολλά άλλα. Και ναι, έκανα και το μοντέλο στη Victoria’s Secret», αναφέρει.

Πιο πολύ όμως την έμαθε να υποστηρίζει τον εαυτό της με επιχειρήματα χρησιμοποιώντας συχνά με τη φράση «Μη φοβηθείς ποτέ να ζητήσεις το οτιδήποτε, όμως να είσαι προετοιμασμένη».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής.

Εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο έως το 1996. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως εισαγγελέας στην κομητεία του Λος Άντζελες, ειδικευόμενη σε υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το 2000, επέστρεψε στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου προσελήφθη από τον νεοεκλεγέντα εισαγγελέα της πόλης, Λούις Ρενέ.

Το 2004, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στην εκπομπή Both Sides του Court TV, όπου συζητούσε νομικά ζητήματα. Εργάστηκε επίσης ως νομική αναλύτρια στο Anderson Cooper 360°.

Το 2006, εντάχθηκε στο Fox News ως συμπαρουσιάστρια του The Lineup, το οποίο όμως είχε σύντομη «ζωή». Παρέμεινε στο Fox News ως νομική αναλύτρια και άρχισε να συμπαρουσιάζει την εκπομπή The Five το 2011. Η έντονη προσωπικότητά της και οι συντηρητικές πολιτικές της απόψεις την κατέστησαν άκρως δημοφιλή στο κοινό του Fox News.

Το 2018, παραιτήθηκε από το Fox News μετά από ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, οι οποίοι περιλάμβαναν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δεν της ασκήθηκε ποτέ δίωξη.

Αφού υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα στη γενέτειρά της και έπειτα ως αναπληρώτρια εισαγγελέας στο Λος Άντζελες, έγινε εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

Η Γκίλφοϊλ άρχισε να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική σκηνή το 2018, δουλεύοντας για την οργάνωση America First Policies, η οποία υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2020, έγινε κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ, αναλαμβάνοντας το τμήμα συγκέντρωσης χρημάτων και συμμετέχοντας σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις.