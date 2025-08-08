Κίνα: Καταστροφικές πλημμύρες με νεκρούς και αγνοούμενους

Σφοδρές πλημμύρες μετά από καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την επαρχία Γκανσού την Πέμπτη (07.08.2025), στη βορειοδυτική Κίνα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 ανθρώποι ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 33.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV, οι καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν στις 7 Αυγούστου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, ενώ ζήτησε από όλες τις επαρχίες να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης λόγω της αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι φυσικές καταστροφές πλήττουν συχνά την Κίνα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με κάποιες περιοχές να αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις και άλλες ακραίες θερμοκρασίες.