Κόσμος

Κίνα: Καταστροφικές πλημμύρες με νεκρούς και αγνοούμενους

Δέκα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους ενώ αγνοούνται άλλοι 33
Πλημμυρισμένα σπίτια και ιχθυοκαλλιέργειες στην Κίνα
Πλημμυρισμένα σπίτια και ιχθυοκαλλιέργειες στην Κίνα / REUTERS / Florence Lo

Σφοδρές πλημμύρες μετά από καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την επαρχία Γκανσού την Πέμπτη (07.08.2025), στη βορειοδυτική Κίνα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 10 ανθρώποι ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 33.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV, οι καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν στις 7 Αυγούστου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων, ενώ ζήτησε από όλες τις επαρχίες να εντείνουν τα μέτρα πρόληψης λόγω της αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Μια γυναίκα στο πλημμυρισμένο σπίτι της στη βόρεια Κίνα
Μια γυναίκα στο πλημμυρισμένο σπίτι της στη βόρεια Κίνα / REUTERS / Florence Lo
Κάτοικοι στο πλημμυρισμένο σπίτι τους στη Βόρεια Κίνα
Κάτοικοι στο πλημμυρισμένο σπίτι τους στη Βόρεια Κίνα / REUTERS / Florence Lo
Πλημμυρισμένος δρόμος στην Κίνα
Πλημμυρισμένος δρόμος στην Κίνα / REUTERS / Florence Lo
Κάτοικοι σε πλυμμιρισμένο δρόμο στη Βόρεια Κίνα
Κάτοικοι σε πλυμμιρισμένο δρόμο στη Βόρεια Κίνα / REUTERS / Florence Lo
Ένας αγρότης μπροστά από το πλημμυρισμένο κτήμα του στην Κίνα
Ένας αγρότης μπροστά από το πλημμυρισμένο κτήμα του στην Κίνα / REUTERS / Florence Lo

Οι φυσικές καταστροφές πλήττουν συχνά την Κίνα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, με κάποιες περιοχές να αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις και άλλες ακραίες θερμοκρασίες.

Κόσμος
