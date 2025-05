Κίνα: Οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το Golden Dome γιατί απειλεί την παγκόσμια σταθερότητα – Η αντίδραση της Ρωσίας

Το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την κατασκευή και την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής «ασπίδας» των ΗΠΑ με την ονομασία «Golden Dome» που ανακοίνωσε χθες (20.05.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην Κίνα όσο και στην Ρωσία.

Η εξαγγελία του Τραμπ για την κατασκευή του «Golden Dome» που θα προστατεύει τις ΗΠΑ από ένα ευρύ φάσμα απειλών και κυρίως από διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους από χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία ή και η Βόρεια Κορέα, προκάλεσε έντονη ενόχληση στο Πεκίνο.

Μάλιστα, η κινεζική πλευρά έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την Ουάσινγκτον «να εγκαταλείψει το συντομότερο» το πρόγραμμα ανάπτυξης του «Golden Dome» εκτιμώντας ότι θα υπονόμευε την παγκόσμια σταθερότητα.

Ειδικότερα, η Κίνα κατήγγειλε ένα σχέδιο «που χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή επιθετική διάσταση» και το οποίο «υπάρχει κίνδυνος να επιταχύνει τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, καθώς και να τροφοδοτήσει την κούρσα των εξοπλισμών».

«Πλήττει τη στρατηγική ισορροπία και την παγκόσμια σταθερότητα», δήλωσε σήμερα στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το ζήτημα αυτό. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν το συντομότερο την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας», υπογράμμισε.

Στη Μόσχα, το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα πως η πορεία των πραγμάτων δείχνει ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να επαναλάβουν τις επαφές σχετικά με τη στρατηγική σταθερότητα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ωστόσο πως τα αμερικανικά σχέδια για το αντιπυραυλικό σύστημα «Golden Dome» είναι ζήτημα κυριαρχίας για τις ΗΠΑ.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι επιλέξαμε επισήμως την αρχιτεκτονική γι’ αυτό το υπερσύγχρονο σύστημα», δήλωσε

ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, διευκρινίζοντας ότι ο Καναδάς θα συμμετάσχει σ’ αυτή την πρωτοβουλία.

«Μόλις ολοκληρωθεί, ο Χρυσός Θόλος θα είναι ικανός να αναχαιτίζει πυραύλους ακόμα κι αν έχουν εκτοξευθεί από την άλλη άκρη της Γης και ακόμα κι αν έχουν εκτοξευθεί από το διάστημα», πρόσθεσε.

Το σύστημα θα είναι επιχειρησιακό μέχρι το τέλος της θητείας του, διευκρίνισε και θα κοστίσει συνολικά «περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια».

