Κίνα: Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε πλήθος – 11 νεκροί ανάμεσά τους και 5 μαθητές

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα, καθώς υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες όταν σχολικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε πλήθος.

Οι εικόνες που έρχονται από την Κίνα μετά το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο σοκάρουν, καθώς πολλοί άνθρωποι είναι αιμόφυρτοι, ενώ κάποιοι βρίσκονται κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Το σχολικό λεωφορείο από ακόμη άγνωστη αιτία έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μαθητές, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε δίπλα στην πύλη σχολείου στην πόλη Ταϊάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σαντόνγκ (ανατολικά).

🤍🤍🤍 More than 10 students were killed and injured Tuesday morning as a bus crashed into a sidewalk near school gate in Dongping, E. China’s Shandong Province pic.twitter.com/0rHfSeRgjY