Τουλάχιστον 16 νεκροί και 36 αγνοούμενοι είναι ο – μέχρι στιγμής – απολογισμός από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Τσινχάι της Κίνας, στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, «ο απολογισμός είναι 16 νεκροί και 36 αγνοούμενοι», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας, CCTV, διευκρινίζοντας ότι οι πλημμύρες είχαν επιπτώσεις σε περισσότερους από 6.200 κατοίκους έξι χωριών και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ξαφνική άνοδος της στάθμης των υδάτων προκλήθηκε σε ορεινή ζώνη της επαρχίας Τσινχάι, η οποία συνορεύει κυρίως με το Θιβέτ, έπειτα από νεροποντή που προκάλεσε κατολισθήσεις και εξέτρεψε τη ροή ποταμού.

Τα σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν στην κομητεία Ντατόνγκ, που υπάγεται στην Σινίνγκ, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων δυτικά του Πεκίνου.

Βίντεο που προβλήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει δρόμους καλυμμένους από λάσπη, ξεριζωμένα δέντρα, σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές και μέλη σωστικών συνεργείων με φτυάρια.

