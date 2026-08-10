Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τουλάχιστον 111 νεκροί και 87 τραυματίες – Μάχη για τους εγκλωβισμένους στα χαλάσματα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη Δευτέρα (10.08.2026) την Κολομβία, με τις πρώτες αναφορές από τις Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 111 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, δεκάδες τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ.

Ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στο Κάλι, όπου σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές τουλάχιστον 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σε τουλάχιστον 111, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

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🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το μέγεθος της δόνησης υπολογίστηκε στους 7,4 βαθμούς. Το επίκεντρο τοποθετείται στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, στην επαρχία Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού.

Κάτοικοι και διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό (Πηγή: AP Photo / Santiago Saldarriaga)

Διασώστες και κάτοικοι αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε από τον ισχυρό σεισμό στο Κάλι της Κολομβίας (Πηγή: AP Photo / Santiago Saldarriaga)

Κάτοικοι και μέλη σωστικών συνεργείων αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας μετά τον ισχυρό σεισμό (Πηγή: AP Photo/Santiago Saldarriaga)

Κάτοικοι και διασώστες ερευνούν τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό (Πηγή: AP Photo / Santiago Saldarriaga)

Ασθενείς απομακρύνονται από νοσοκομείο στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή (Πηγή: AP Photo / Santiago Saldarriaga)

Στους 111 οι νεκροί – Προτεραιότητα οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Στους 111 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Ντε Λα Εσπριέγια σε εθνικό διάγγελμα. Παράλληλα, 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει στις πληγείσες περιοχές.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει θέσει σε πλήρη ανάπτυξη τις διαθέσιμες δυνάμεις της, με στόχο την προστασία των κατοίκων, τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων και την αποστολή βοήθειας στις περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.

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«Η εθνική κυβέρνηση διατηρεί όλες τις δυνατότητές της ανεπτυγμένες για την προστασία της ζωής, τη συνδρομή των πληγεισών κοινοτήτων και την παροχή βοήθειας σε κάθε περιοχή όπου χρειάζεται», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα των αρχών παραμένει ο εντοπισμός και η διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. «Η πρωταρχική ανησυχία είναι να διασωθούν οι άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Αυτή είναι η προτεραιότητα», τόνισε.

Την ίδια ώρα, η κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο, δήλωσε στην εφημερίδα El Tiempo ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τρία παιδιά.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και οι αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν την έκταση των ζημιών.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Εγκλωβισμένοι στο Κάλι

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Κάλι, όπου βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές.

Chocó, Cali, Manizales, Pereira, son algunas de las ciudades más afectadas después del temblor de 7.4 de magnitud en Colombia pic.twitter.com/AzpYlYCw8v — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) August 10, 2026

CALI | Habitantes del barrio Alameda, en Cali, se sumaron a las labores de búsqueda de posibles personas afectadas entre los escombros tras el terremoto de 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. La comunidad también ha colaborado con el retiro de escombros en las zonas… pic.twitter.com/xGn6DJJlte — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) August 10, 2026

#Temblor imágenes de Cali, tras el terremoto de 7.4 grados. pic.twitter.com/83DXsIBRYp — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 10, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Οι τοπικές Αρχές ζήτησαν τη συνδρομή ομάδων διάσωσης από την Μπογκοτά και το Μεντεγίν, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις εντοπισμού και απεγκλωβισμού.

Άνδρας εγκαταλείπει πολυκατοικία στο Κάλι της Κολομβίας, μετά τον ισχυρό σεισμό (Πηγή φωτογραφίας: Santiago Saldarriaga / AP Photo)

Τμήμα της πρόσοψης κτιρίου των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καταρρέει κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού στο Κάλι της Κολομβίας (Πηγή φωτογραφίας: Social Media / REUTERS)

Άνθρωποι εγκαταλείπουν τρέχοντας νοσοκομείο στο Κάλι της Κολομβίας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο ισχυρός σεισμός (Πηγή φωτογραφίας: Social Media / REUTERS)

Ζημιές και τραυματισμοί στην επαρχία Τσοκό

Σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί καταγράφονται και στην επαρχία Τσοκό. Η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι ανέφερε ότι έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές σε κτίρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κιμπντό, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο ισχυρών μετασεισμών.

🇨🇴 UPDATE — The M7.4 earthquake near San José del Palmar, Chocó (confirmed by both SGC and USGS; depth ~96 km) has hit Cali harder than early reports suggested. A 4.6 aftershock has followed.



Per El País Cali, the city's fire department is responding to multiple reports of… pic.twitter.com/NFvt4m3QCn — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 10, 2026

Εκλεισαν έξι αεροδρόμια

Οι επιπτώσεις του σεισμού επεκτείνονται και στις αεροπορικές μεταφορές. Εξαιτίας ζημιών ανεστάλη η λειτουργία έξι αεροδρομίων στη δυτική Κολομβία, τα οποία εξυπηρετούν τις περιοχές Περέιρα, Μανιθάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στις υποδομές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία τους.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Ιδιαίτερα αισθητή η δόνηση και στην Μπογκοτά

Στην Μπογκοτά, όπου η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, δεν υπήρχαν αρχικά αναφορές για εκτεταμένες ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Βενεζουέλας και του Εκουαδόρ.

Πολίτες συγκεντρωμένοι έξω από κτίριο στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Luisa Gonzalez / REUTERS)

Κάτοικοι έχουν βγει έξω από τα σπίτια τους στην Μπογκοτά της Κολομβίας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση (Πηγή φωτογραφίας: Ivan Valencia / AP Photo)

People gather outside a building following an earthquake in Bogota, Colombia, August 10, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν κατοίκους πανικόβλητους, ενώ πραγματοποιούνται πολλές εκκενώσεις κατοικιών.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd —(@Nerdy_Addict) August 10, 2026

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026

JUST IN: 7.4 M earthquake hits Colombia’s San José del Palmar pic.twitter.com/Bd3VfIruYe — Rapid Report (@RapidReport2025) August 10, 2026

A 6.6-magnitude earthquake struck Colombia’s Pacific region Monday morning, injuring people and damaging buildings in Chocó province.



The quake, centered near San José del Palmar at a depth of 79 km, was felt as far as Bogotá and Venezuela.



Authorities are assessing the… — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Así se vivió el sismo en nuestro piso 13 en Bogotá. pic.twitter.com/zDWCdlSkDb — Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) August 10, 2026

Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση φαίνεται να έχει καταρρεύσει.

BREAKING : Footage shows Huge devastation of Famous Catedral the Manizales . https://t.co/TXRzApFAIB pic.twitter.com/feMSBLUSBE — World Updates (@Updatesofwworld) August 10, 2026

Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι

Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μέτρησε τον σεισμό σε 7,1 βαθμούς και το εστιακό του βάθος περίπου στα 100 χλμ. Παρά την ισχύ της δόνησης, οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για άμεσο κίνδυνο τσουνάμι.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι κολομβιανές αρχές συνεχίζουν, πάντως, την αποτίμηση των ζημιών, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.