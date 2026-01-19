Κλειστό το μουσείο του Λούβρο – Τα συνδικάτα εργαζομένων απαιτούν καλύτερες συνθήκες εργασίας

Κλειστό βρήκαν σήμερα χιλιάδες επισκέπτες το μουσείο του Λούβρου σήμερα (19.01.2026) μετά από απόφαση που πήραν τα συνδικάτα των εργαζομένων.

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήταν σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

«Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου. Σημειώνεται ότι και στις 12 Ιανουαρίου 2026 είχε παραμείνει κλειστό το μουσείο.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου 2025, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).