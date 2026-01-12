Μουσείο του Λούβρου: Κλειστό και σήμερα λόγω απεργίας των εργαζομένων

Σε απεργία κατεβαίνουν για ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου, με αποτέλεσμα δεκάδες τουρίστες να ταλαιπωρούνται για ακόμη μια μέρα, καθώς το μουσείο να παραμείνει κλειστό, όπως έγινε γνωστό.

Η γενική συνέλευση των εργαζομένων του Μουσείου του Λούβρου που πραγματοποιήθηκε το πρωί αποφάσισε την επανάληψη της απεργιακής κινητοποίησης του Δεκεμβρίου κρίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση του Λούβρου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Κατά συνέπεια, το μουσείο δεν μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λούβρου και θα παραμείνει κλειστό για δεύτερη φορά από την έναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στις 15 Δεκεμβρίου.