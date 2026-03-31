Κοινή ανακοίνωση ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: «Καταδικάζουμε τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, καλούμε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ»

Για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχονται πολλές περιοχές του Λιβάνου τα τελευταία 24ωρα, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση οι υπουργοί Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) της Ελλάδας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ΥΠΕΞ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον λαό του Λιβάνου και καταδίκασαν τις επιθέσεις που πραγματοποιεί η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, υποστήριξαν τις αποφάσεις που έλαβε η λιβανική κυβέρνηση, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προστατευθεί η χώρα από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους, των θεσμών και της κυριαρχίας της.

Κάλεσαν μάλιστα, Ισραήλ και Λίβανο σε διαπραγματεύσεις, καθώς και να αποκλιμακώσουν αμέσως την ένταση και να επανέλθουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών.

Επιβεβαιώνουν επίσης την ανησυχία μας για τον αναγκαστικό εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στο Λίβανο και προτρέπουν το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση», αναφέρει στο τέλος η κοινή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι υποφέρουν για άλλη μια φορά τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας προς τον άμαχο πληθυσμό που πλήττεται από αυτόν τον πόλεμο, τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, που πραγματοποιούνται προς υποστήριξη του Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προστατευθεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους, των θεσμών και της κυριαρχίας του. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σε άμεσες πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην οριστική λύση αυτής της σύγκρουσης και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή.

Η λιβανική κυβέρνηση έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα και αμετάκλητα μέτρα, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της επί του συνόλου του λιβανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Λιβανικές Δυνάμεις Ασφαλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να καταστούν οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως την ένταση και να επανέλθουν στη συμφωνία παύσης των εχθροπραξιών και στην απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλούμε να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός, το ανθρωπιστικό προσωπικό, οι ειρηνευτικές δυνάμεις και οι πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και των γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επαναβεβαιώνουμε την ανησυχία μας για τον αναγκαστικό εκτοπισμό πάνω από 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στο Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανικό έδαφος. Επαναβεβαιώνουμε με έμφαση ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη λιβανική κυβέρνηση».