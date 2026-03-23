Κολομβία: 83 επιζώντες από τη συντριβή C-130 της πολεμικής αεροπορίας με 125 επιβαίνοντες

Σε 83 ανέρχονται οι επιζήσαντες και σε τουλάχιστον 8 οι νεκροί από τη συντριβή C-130 στην Κολομβία, το οποίο μετέφερε δεκάδες στρατιώτες, νωρίτερα τη Δευτέρα (23.03.2026) κοντά στα σύνορα με το Περού.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στην Μπογκοτά.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μία δασώδη έκταση.

Ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος).

Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

According to Colombian Defense Minister Pedro Arnulfo Sanchez, A Colombian Air Force C-130 Hercules crashed while taking off while transporting ~100 members of Colombia’s Fuerza Pública. Military troops have already responded to the scene, but casualty counts have yet to be… pic.twitter.com/Lp4E6fcpog — OSINTdefender (@sentdefender) March 23, 2026

At least 20 soldiers survived and 90 died in a military plane crash in Colombia, according to Blu Radio.



At least 90 soldiers died this Monday after a Colombian Air Force C-130 Hercules military aircraft crashed in the town of Puerto Leguízamo, in the department of Putumayo,… https://t.co/BV5goGdAEH pic.twitter.com/Yi0gycfsO9 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026

Um avião militar caiu nesta segunda (23) na Colômbia com soldados a bordo, segundo o governo. A imprensa local afirma que mais de 100 militares estavam na aeronave, um Hércules C-130 da Força Aeroespacial colombiana. Até a última atualização, não havia confirmação sobre mortos ou… pic.twitter.com/MVWbaz0Sc4 — InfoMoney (@infomoney) March 23, 2026

BREAKING: Colombian Air Force C-130 crashes near Peru during takeoff with ~110 troops aboard; fate unclear. pic.twitter.com/5i0UyIqAZC — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 23, 2026

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.



Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.



Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο είχε ενημερώσει νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), πως είχε επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 34 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.