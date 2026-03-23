Κολομβία: 83 επιζώντες από τη συντριβή C-130 της πολεμικής αεροπορίας με 125 επιβαίνοντες

Ανανεώθηκε πριν 27 λεπτά
Αεροπορική τραγωδία στην Κολομβία
Καπνοί και φωτιά στον τόπο της συντριβής του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία

Σε 83 ανέρχονται οι επιζήσαντες και σε τουλάχιστον 8 οι νεκροί από τη συντριβή C-130 στην Κολομβία, το οποίο μετέφερε δεκάδες στρατιώτες, νωρίτερα τη Δευτέρα (23.03.2026) κοντά στα σύνορα με το Περού. 

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 των ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο, στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στην Μπογκοτά.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μία δασώδη έκταση.

Ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι (114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος).

Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο είχε ενημερώσει νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), πως είχε επιβεβαιωθεί ένας θάνατος, 77 τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ αδιευκρίνιστη για την ώρα παραμένει η τύχη 34 επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

