Κολομβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Μετέφερε δεκάδες στρατιώτες

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας συνετρίβη στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Περού την Δευτέρα (23.03.2026).

Το αεροσκάφος, ένα C-130 Hercules που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτών, συνετρίβη κοντά στην πόλη Πουέρτο Λεγκουίζαμο, στην επαρχία Πουτουμάγιο στην Κολομβία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες επιβάτες. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη «ένα τραγικό ατύχημα κατά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίζαμο, ενώ μετέφερε στρατιώτες των δυνάμεων ασφαλείας μας».

«Στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη στο σημείο. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια», δήλωσε ο υπουργός στο X.

#Colombia l Con al menos 120 militares a bordo un avión Hércules del Ejército se estrelló en Putumayo cuando intentaba despegar de una base militar en Puerto Leguizamo.



El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido y aseguró que se activaron protocolos de atención… pic.twitter.com/uQ5DoVNVR8 — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) March 23, 2026

Εικόνες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο και φορτηγά που μεταφέρουν στρατιώτες να κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ελπίζει να μην υπάρχουν θύματα από τη συντριβή, η οποία, όπως είπε, «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». Εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, την οποία απέδωσε σε «γραφειοκρατικές δυσκολίες».

Δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βαθιά θλιβερό για τη χώρα».

Η αιτία της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστή.