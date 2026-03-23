Κολομβία: Συνετρίβη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας – Μετέφερε δεκάδες στρατιώτες

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας συνετρίβη στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Περού την Δευτέρα (23.03.2026).

Το αεροσκάφος, ένα C-130 Hercules που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτών, συνετρίβη κοντά στην πόλη Πουέρτο Λεγκουίζαμο, στην επαρχία Πουτουμάγιο στην Κολομβία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες επιβάτες. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη «ένα τραγικό ατύχημα κατά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίζαμο, ενώ μετέφερε στρατιώτες των δυνάμεων ασφαλείας μας».

«Στρατιωτικές μονάδες βρίσκονται ήδη στο σημείο. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων και τα αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια», δήλωσε ο υπουργός στο X.

Εικόνες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο και φορτηγά που μεταφέρουν στρατιώτες να κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ο Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ελπίζει να μην υπάρχουν θύματα από τη συντριβή, η οποία, όπως είπε, «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». Εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, την οποία απέδωσε σε «γραφειοκρατικές δυσκολίες».

Δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βαθιά θλιβερό για τη χώρα».

Η αιτία της συντριβής δεν είναι ακόμη γνωστή.

