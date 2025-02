Κολομβία: Έκρυψε 19 σακουλάκια κοκαΐνης αξίας 10.000 ευρώ στην περούκα του για να τα μεταφέρει στην Ολλανδία

Ένας άντρας από την Κολομβία συνελήφθη αφού προσπάθησε να περάσει λαθραία κοκαΐνη αξίας περίπου 10.000 ευρώ κάτω από την περούκα του ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει από τη χώρα του στην Ολλανδία.

Η κοκαΐνη ανακαλύφθηκε από την αστυνομία κάτω από την περούκα του λίγο πριν ο 40χρονος επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Άμστερνταμ στην Ολλανδία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Rafael Nunez.

Ο 40χρονος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Rafael Nunez» της Καρθαγένης για να πάρει πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ.

Είχε γεμίσει την περούκα του με 19 σακουλάκια κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 220 γραμμαρίων και αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

A 40-year-old man from Colombia is arrested after a wig packed with 220g of cocaine is found on his head at Rafael Nunez International Airport ⬇️ https://t.co/fh4q881MUU pic.twitter.com/abVZgxq4Uw