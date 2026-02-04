Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο: Στα χέρια λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους – Αυτό θέλουμε να αποτρέψουμε

Το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο απασχολεί όχι μόνο τις ελληνικές αρχές, αλλά και τις ευρωπαϊκές, με την Κομισιόν να παίρνει θέση για το ναυάγιο που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως είναι ενήμερη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) ανοιχτά της Χίου, από την οποία 15 μετανάστες έχασαν την ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές» δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ.

«Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», υπογράμμισε ο ίδιος ενώ πρόσθεσε ότι «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Έπειτα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία».

Στο τέλος σημείωσε πως: «Στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους, κάτι που εργαζόμαστε συστηματικά για να αποτρέψουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη».