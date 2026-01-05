Κομισιόν: «Η σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο για μια δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα»

Σοκ και δέος προκάλεσε στην διεθνή κοινότητα η περίπλοκη και ιδιαίτερα επικίνδυνη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση αιχμαλώτισης και σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο που άφησε «ακέφαλη» την Βενεζουέλα, κάτι που όμως είναι θετικό όπως κρίνει η Κομισιόν.

Μπορεί χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια για τον τρόπο σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, αφού η πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι «στον αέρα», η Κομισιόν θεωρεί πως η όλη κατάσταση μπορεί να έχει αίσιο τέλος.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα ()5.01.2025) ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση» στη χώρα.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, υπενθύμισε ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη και πρόσθεσε, ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση, την οποία θα πρέπει να οδηγήσει ο λαός της Βενεζουέλας.

Ταυτόχρονα, η Πάολα Πίνιο υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως επισημαίνεται στη δήλωση που υιοθέτησαν χθες οι 26 χώρες της ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας).

Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, ως εισβολή, επέμβαση, ή επιθετική ενέργεια.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, τόνισε ότι «ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

Ακόμα, υπογράμμισε ότι η χώρα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση».

Όπως σημείωσε, η ΕΕ σέβεται τη νομιμότητα αυτών που εξελέγησαν δημοκρατικά στη Βενεζουέλα, ενώ τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάλογο με στόχο μια δημοκρατική μετάβαση.

Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.