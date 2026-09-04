Θρίλερ με το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο το Σαββατοκύριακο – «Ανησυχούν για την ασφάλειά τους»

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο (05.09.2026) και την Κυριακή (06.09.206), μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή. Ωστόσο το σχέδιο φαίνεται να μπήκε στον «πάγο» λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην Kyiv Independent, ο Στιβ Γουίτκοφ «άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια. «Οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο», ανέφερε η πηγή.

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Νωρίτερα, πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι οι συνομιλίες για επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών – Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ – στην Ουκρανία συνεχίζονται και η 6η Σεπτεμβρίου έχει αναφερθεί ως πιθανή ημερομηνία.

Ο Ζελένσκι τούς περίμενε

Η αποκάλυψη ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν επιβεβαιώσει πως θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ουκρανία.

Το Κίεβο, ωστόσο, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με drones. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία στις 25 Αυγούστου.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία. Οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αναμενόταν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε.

Στο μεταξύ ένα τεράστιο χάσμα παραμένει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σχετικά με το πώς θα τερματιστεί η σύρραξη αυτή που διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και είναι η πιο αιματηρή που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ουκρανία να παραδώσει περισσότερα εδάφη στη Ρωσία, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν εναντίον του Ιράν.

Δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (04.09.2026) ότι παραμένει η πιθανότητα μιας ειρηνευτικής διευθέτησης για την Ουκρανία, προσθέτοντας όμως ότι δεν υπάρχει στέρεη βάση για κάτι τέτοιο επί του παρόντος και αρνούμενο να επιβεβαιώσει εάν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πρόκειται να επισκεφθούν τη Μόσχα τις επόμενες ημέρες.

Ερωτηθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία οι απεσταλμένοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι όποιες επαφές θα ανακοινωθούν όταν λάβουν χώρα.