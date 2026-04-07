Κωνσταντινούπολη: Επίθεση με πυροβολισμούς στο προξενείο του Ισραήλ – Ένας νεκρός

Δύο αστυνομικοί και δύο δράστες έχουν τραυματιστεί στο σημείο των πυροβολισμών - Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του φυλακίου που ήταν έξω από το προξενείο του Ισραήλ
Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη
Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) έξω στο προξενείο του Ισραήλ. Οι αρχές μιλάνε για επίθεση ενόπλων και χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Στο σημείο που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών έξω από το προξενείο του Ισραήλ με τους δράστες να είναι τρεις και να έχουν εξουδετερωθεί.  Ένας από τους δράστες είναι νεκρός και όλοι είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του φυλακίου που ήταν έξω από το προξενείο του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας δράστης σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στο σημείο των πυροβολισμών.

Ένας από τους δράστες της επίθεσης με βαρύ οπλισμό

Βίντεο από το σημείο, σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, δείχνουν αστυνομικούς να κρύβονται πίσω από ένα λεωφορείο εν μέσω συνεχιζόμενων πυροβολισμών.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κράτησε 10 με 12 λεπτά. Όπως γράφουν τα τουρκικά μέσα οι δράστες πήγαν από την πίσω πλευρά του κτιρίου που στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ και προσπάθησαν να φτάσουν στην είσοδο. Τους αντιλήφθηκαν οι φύλακες και η αστυνομία που υπήρχε εκεί. Επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο και τότε ξεκίνησε η ανταλλαγή πυρών. Σκοπός τους ήταν να ανέβουν στο 7ο όροφο που βρίσκονται τα γραφεία του προξενείου του Ισραήλ. Στο προξενείο υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Κανείς δεν ξέρει τι περιείχαν οι σάκκοι που είχαν στη πλάτη τους. Την ίδια ώρα υπάρχει ανησυχία μήπως στην περιοχή υπήρχαν συνεργάτες τους.

 

 

Οι δράστες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από τη Νικομήδεια. Οι δύο από τους τρεις δράστες είναι αδέρφια και εκπροσωπούν μια τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία.

 

Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, δηλώνει ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδει το Reuters. «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή του ισραηλινού προξενείου στο Μπεσίκτας, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο δημόσιοι εισαγγελείς έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι εισαγγελείς μας μετέβησαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν τις ανακρίσεις. Προκειμένου να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές του συμβάντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε πλήρη συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου υπό την επίβλεψη της Γενικής Εισαγγελίας, ενώ η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και σε βάθος».

Το Reuters αναφέρει ότι δεν υπάρχουν Ισραηλινοί διπλωμάτες στην Τουρκία, ούτε στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στην πρεσβεία στην Άγκυρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο όχημα, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».

