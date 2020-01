Κοροναϊός: Σε καραντίνα όλη η Κίνα! Τέλος τα ταξίδια στο εξωτερικό

Μια χώρα σε καραντίνα. Ο κοροναϊός συνεχίζει το φονικό του ξέσπασμα με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 41 και τα κρούσματα τα 1.377. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ παραδέχτηκε ότι η χώρα του βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

Ενώ 56 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε καραντίνα, φαίνεται πως από την προσεχή Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, στην ίδια κατάσταση θα είναι ολόκληρη η χώρα. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι από τη Δευτέρα η Κίνα αναστέλλει όλες της οργανωμένες εκδρομές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό!

Από τη Δευτέρα, τα κινεζικά ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία ούτε να πουλάνε οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, ανέφερε το CCTV. Και αυτό πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κοροναϊού και ενώ πολλά κρούσματα που καταγράφηκαν στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αποδίδονται τις τελευταίες ημέρες σε πρόσωπα που ταξίδεψαν από την Κίνα.

Η είδηση από το CCTV έρχεται λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, ανήμερα της κινέζικης Πρωτοχρονιάς, είχε σύσκεψη με όλα τα μέλη του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μια σύσκεψη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση…

Η χώρα αντιμετωπίζει μια «σοβαρή κατάσταση», όπου ο κοροναϊός «επιταχύνει την εξάπλωσή του», είπε ο Σι. Ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κίνα μπορεί “να κερδίσει τη μάχη” εναντίον του νέου κοροναϊού.

Το Κρατικό Συμβούλιο Ενημέρωσης της Κίνας θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για την επιδημία του κοροναϊού αύριο Κυριακή στις 15.00 τοπική ώρα, ανακοινώθηκε.

Στη Γουχάν, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο κοροναϊός και η επιδημία πνευμονίας που προκαλεί και όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα, η κατάσταση είναι απελπιστική.

Οι ιατροφαρμακευτικές προμήθειες είναι πολύ περιορισμένες και οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε κινεζικές και ξένες εταιρίες να προσφέρουν ιατροφαρμακευτικές προμήθειες, όπως μάσκες και προστατευτικές φόρμες.

Video στα social media που έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες ώρες δείχνουν έναν γιατρό σε απελπιστική κατάσταση να παρακαλά να σταλεί βοήθεια σε ιατρικό προσωπικό και μια γυναίκα γιατρό να ξεσπά σε λυγμούς.

#Wuhan #coronovirus #WuhanCoronavirus

She is a doctor in Wuhan… If she quit. The local government will revoke her doctor's qualification and ban doctors from publishing the true situation of the hospital pic.twitter.com/4qxiuRgA3E

— colin_教主 (@CasualPS) January 24, 2020