Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε κάλεσμα στους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευησης στη Βρετανία να συνεργαστούν μαζί του κατά τη διάρκεια αυτής της «περιόδου εθνικής έκτακτης ανάγκης», λέγοντας ότι θα ήθελε να ακούσει τις απόψεις τους, για την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Όπως ανέφερε ο Τζόνσον, θα καλέσει όλους τους ηγέτες των αντιπολιτευόμενων κομμάτων να παραστούν σε μια ενημέρωση την επόμενη εβδομάδα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών Υγείας της χώρας και τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο.

«Ως ηγέτες κομμάτων έχουμε καθήκον να συνεργαστούμε σε αυτήν την περίοδο εθνικής έκτακτης ανάγκης» σημείωσε. «Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας και να σας ενημερώσω σχετικά με τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής, όπως τη διαδιακασία διεξαγωγής των διαγνωστικών τεστ και την παροχή οικονομικής στήριξης σε επιχειρήσεις και πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος παραμένει σε καραντίνα καθώς και ο ίδιος νοσεί από κοροναϊό, απηύθυνε νέα έκκληση στους Βρετανούς να μείνουν πιστοί στα έκτακτα μέτρα. «Αυτή η χώρα έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια θυσία, και έδρασε απολύτως εξαιρετικά καλά στην καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού.

Αλλά με αυτόν το ωραίο καιρό, παρακαλώ μην μπείτε στον πειρασμό να σπάσετε τους κανόνες. Προτρέπω όλους να μείνουν στο σπίτι, να προστατεύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να σώσουν ζωές» έγραψε στο Twitter o Μπόρις Τζόνσον.

This country has made a huge effort, a huge sacrifice, and done absolutely brilliantly well in delaying the spread of the virus.



But in this fine weather, please don't be tempted to break the regulations. I urge everyone to stay at home, protect the NHS and save lives.