Ένας οίκος ανοχής στη Βιέννη ρίχνει όλα τα… όπλα του στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Εργαζόμενες κοπέλες ντυμένες νοσοκόμες, υποδέχονται τους ανεμβολίαστους πελάτες με την ένεση στο χέρι.

Για του λόγου το αληθές, το Reuters αποκαλύπτει πλούσιο, από όλες τις απόψεις, φωτογραφικό υλικό από τα ενδότερα του οίκου ανοχής – εμβολιαστικού κέντρου της αυστριακής πρωτεύουσας.

Βλέπουμε κοπέλες με στολές νοσοκόμας να στέκονται με χάρη… δίπλα στους άνδρες πελάτες. Ο Γκέρχαρντ περιμένει χαμογελαστός τον εμβολιασμό για τον COVID-19 στον οίκο ανοχής με το τόσο εκλεκτό «νοσηλευτικό» προσωπικό.

Με τέτοιες υπηρεσίες που παρέχει ο συγκεκριμένος οίκος ανοχής, πώς να μείνει κανείς μακριά από το εμβόλιο;

Men in Vienna, Austria are being offered a voucher for access to a brothel in exchange for getting a COVID-19 vaccination.



Some reports state Funpalast is also providing men 30 minutes free with the “lady of their choice” if they get the jab.https://t.co/AOh5YvaYwL